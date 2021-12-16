Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı









Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayından bu yana 4 puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 15’e indirdi. Bu sırada Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında büyük değer kaybı yaşarken, döviz kurları da oynak bir seyir izledi.Uzmanlar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün 100 puanlık bir indirime giderek faizi yüzde 14'e çekmesi yönünde bir beklenti oluştuğunu belirtiyor. Reuters'ın yaptığı beklenti anketine katılan ekonomistler 1 paunlık bir indirim öngördü. Bu ankete katılan sadece bir ekonomist faizin sabit tutulmasını beklediği yolunda görüş belirtti.Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 artışla 2.162,26 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün yüzde 2,8 artışla 14,8061'den kapanış yapmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,85 seviyelerinden işlem görüyor.Analistler, Fed'in dünkü yönlendirmelerinin ardından bugün Avrupa tarafında ECB ve BoE toplantılarından çıkacak kararların 2022'de para politikalarının seyrine dair görünümü netleştirmesinin beklendiğini söyledi.Bugün yurt içinde de TCMB'nin faiz kararının takip edileceğini aktaran analistler, makroekonomik veri tarafında ise Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve konut başlangıçlarının öne çıktığını bildirdi.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 ve 2.250 seviyelerinin direnç, 2.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor. Piyasada, faizlerin sabit bırakabileceği beklentileri de göz ardı edilmiyor. TCMB, kasım ayındaki PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan azaltarak yüzde 16'dan yüzde 15'e çekmişti.