Piyasalar toz duman: Dolar 7,14 TL'yi aştı

SAMANYOLUHABER- Türk Lirası'nda (TL) mum gibi eriyor. Dolar bugün sabah saatlerinde 7,14 TL'yi aştı. Dolar gibi euro da tırmanıyor. Euro, Türkiye saati ile 11:35'te 8,48 TL'den satıldı.





Kurban Bayramı'nın akabinde yükselişe geçen dolar dün 7 TL'yi aşmıştı. Dolar Türkiye saati ile 11:35'te 7,14 TL'ye kadar çıktı.





Hem doların TL'ye mukabil değer kazanması hem de altının ons (31,1 gram) fiyatının tarihte ilk defa 2 bin dolar üzerine çıkmasının etkisi ile altın yatırımcısının da yüzü gülüyor.





ALTIN VE GÜMÜŞ DE REKORA DOYMUYOR





İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 466,2 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın 763 TL'den, yarım altın 1.528,7 TL'den, Cumhuriyet altını 3 bin 85 TL'den satılıyor.





Gümüşün ons fiyatı ise 27,5 dolara çıktı. 925 ayar gümüş 5,81 TL oldu. 958 ayar gümüş 6,02 TL'ye, 999 ayar has gümüş 6,29 TL'ye yükseldi.





SWAP ŞOKU TL'Yİ VURDU

Londra swap piyasasında TL'nin gecelik faizi 4 Ağustos Salı günü yüzde 1.000'in üzerine çıkmıştı. Faiz dün geriledi.





Off-shore piyasalarda TL'nin gecelik faizi yüzde 11,7 civarında seyrediyor. Ancak yarından öbür güne faiz yüzde 46,5 seviyesinde.





Londra'da yüksek faiz sebebiyle TL bulmakta zorlanan yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da hisse senedi satışına hız verdi.





BİST100 Endeksi art arda dört günlük düşüş serisinin ardından güne yükselişle başladı.





Ancak endeks kapanışa yatay bir seyir izliyor.