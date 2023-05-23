Samanyolu Haber /Gündem / Piyasalar yangın yeri! Dolar uçtu, bankalar 'Acil' toplandı /23 Mayıs 2023 14:32

Piyasalar yangın yeri! Dolar uçtu, bankalar 'Acil' toplandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde döviz kuru yükselişe geçti. Bankacılık kaynakları, sektörde "kriz" yaşandığına işaret ederken, Türkiye'nin CDS risk primleri zirveye yükseldi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna yaklaşırken piyasalarda endişe hakim. Dolar/TL kuru dün 20 liranın üzerini test etti. Daha sonra geri çekilen dolar kuru saat 13.00 itibariyle 19.85 seviyelerinde bulunuyor.

Bankalar "iki arada" kaldı!
Halktv.com'un haberine göre piyasalar dolardaki sert hareketler takip ederken, bankacılık sektöründe de "endişe" hakim. Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre; TL dönüşüm oranı ek hedefi sektörü tam anlamıyla alt üst etti.

Bankacılık sektörü kaynakları uygulamanın devreye alındığı çarşamba günü banka yönetimlerin acil toplandığını, ne yapacaklarının kararını vermeye çalıştıklarını söyledi.

KKM’ye yüksek faiz vermeye yönlendiren uygulama bunu yapmayan bankanın ise sabit faizli menkul kıymet alımlarını artırması zorunluluğunu doğuruyor. Kaynaklar, sektörün iki zarardan birini seçebilmek için risk analizi yaptığını söyledi.

"Sektör kriz yaşıyor"
İki farklı bankacılık sektörü kaynağı geçen çarşamba günü gelen ek dönüşüm hedefi sonrası sektörün durumunu “Bankacılar perişan. Sektör kriz yaşıyor” cümleleriyle özetledi.

Türkiye'nin CDS risk primi zirvede
Öte yandan; Türkiye'nin risk primi 700 baz puanın üzerine çıkarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 700 baz puanı aşarak Ekim 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Seçimlerin ilk turu öncesinde 12 Mayıs'ta Türkiye'nin risk primi 505 baz puan seviyesinde kapanmıştı. Seçimlerin ilk turunun tamamlanmasının ardından risk priminde yükseliş ivmesi izlenmişti.
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