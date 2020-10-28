Piyasalarda 2'nci dalga depremi!

Stoxx Europe 600 Endeksi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir ay boyunca bar ve restoranların kapatılmasına dair teklifte bulunmasının akabinde yüzde 2,5 değer kaybetti.







Satış dalgası tüm Avrupa Borsalarına yayıldı. Bankalar ve seyahat şirketlerinin hisseleri sert düştü.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine tahvilleri, dolar ve yen gibi güvenli varlıklar yükseldi.





S&P 500 Endeks vadelileri yüzde 1,5 düştü. ABD hisselerinin volatilite göstergesi VIX Endeksi hazirandan beri en yüksek seviyeye tırmandı.





PİYASALAR 3 KASIM'A KİLİTLENDİ





JPMorgan Australia makro satış idari direktörü Laura Fitzsimmons, Bloomberg TV ile mülakatında, “Birkaç gündür yatırımcıları özellikle güçlü risk pozisyonlarını azaltabilecekleri konusunda uyarıyoruz. Joe Biden için ihtimal biraz azalmaya başladı ve devam ediyor. Piyasaların dört yıl önce ne kadar şaşırdığını hepimiz hatırlıyoruz.” dedi.





Virüs vak'alarındaki artış bu hafta ABD ve Avrupa piyasalarında satışa sebep oldu. Ayrıca ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçim öncesinde mali paket üzerinde anlaşma sağlanamaması da borsalar üzerinde baskı oluşturuyor.





Analistler seçime yaklaşırken iniş-çıkışların artabileceği ikazında bulunuyor.





PETROL STOKLARI ARTIYOR





Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 39 doların altına indi. ABD'de açıklanan sektör raporu ham petrol stoklarının beklenenden daha fazla arttığını işaret ediyor.





Küresel piyasalarda satışın hızlanmasıyla birlikte S&P 500 Endeks vadelileri yüzde 0,8 düştü. Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 2,1 geriledi.





MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,1 geriledi ve MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 0,4 azaldı.





Altının ons (31,10 gram) bir miktar düşmesine rağmen 1.000 doların üzerinde. Gümüşün ons fiyatı ise 24,21 seviyesinde.