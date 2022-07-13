Piyasalarda deprem: Dolar Euro'yu geçti, altın ve petrol çakıldı

ABD haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda hareketli anlar yaşandı. ABD'de haziranda enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından eşitliğin sağlandığı Euro/dolar paritesinde Euro, 1 doların altını görürken altın fiyatları çakıldı.







ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNDE



ABD’de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. TÜFE, benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışların etkisiyle beklentilerin oldukça üzerinde yükseliş kaydetti.





Bu yükseliş Fed’in 75 baz puanlık faiz artışına devam edeceğine işaret etti.





EURO/DOLAR PARİTESİ DOLARDAN TARAFA BOZULDU

Küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kazan dolar, 20 yılın ardından Euro ile eşitlenmişti.





Enflasyon verilerinin ardında Euro/ dolar paritesindeki eşitlik dolardan tarafa bozuldu ve yıllar sonra dolar Euro’dan daha değerli bir konuma geçti.





Dolar/Euro paritesi 0,99 değerini gördü.





Euro/dolar paritesinde bu veri 2002 yılından beri ilk kez bu kadar düşük seviyelere indi.





ALTIN DA BİTCOİN DE BRENT PETROL DE ÇAKILDI

Verilerin açıklanması ile piyasalarda dalgalanmalar görülürken neredeyse ABD’nin enflasyon verilerinden etkilenmeyen piyasa kalmadı.





Verilerin açıklanmasının ardından ons altın yüzde 0.9 düşüş ile 1707 seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda 1715 seviyesinden işlem görüyor.





Verilerden etkilenen diğer bir piyasa ise kripto para piyasası oldu. Enflasyon verilerinin ardından kripto para piyasasında 19 bin 900 dolardan 19 bin 100 dolara kadar düşüş eğilimi gözlemlendi.





Dün düşüş eğilimine giren ve 100 doların altın düşen brent petrol bugün verilerden önce de 99 dolar seviyesinde hareket ediyordu. Verilerin ardından brent petrol 98.28 dolar seviyesine kadar düştü.