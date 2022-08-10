Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD enflasyonunda

ABD’de bugün açıklanacak tüketici enflasyonu (TÜFE) verisi piyasaların odağında. Bugün saat 15.30’da açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi öncesi yatırımcılar temkinli bir seyir izlerken borsalar düşük seviyede seyretti.







Geçen hafta istihdamın beklentilerin üzerinde arttığını gösteren veriye rağmen ABD Temmuz enflasyonunun frene basması bekleniyor. Ayrıca açıklanacak verinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası sıkılaştırma planlarına da yön vermesi bekleniyor.





ENFLASYONUN FRENE BASMASI BEKLENİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre piyasa beklentisi 12 aylık TÜFE’nin yüzde 9,1'den yüzde 8,7'ye düşeceği yönünde. Geçen hafta açıklanan iş gücü piyasası verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası Fed’in enflasyonla mücadelede güçlü adımlar atmaya devam edebileceği beklentisini öne çıkmıştı. Bugünkü enflasyon verilerinin ardından Fed’in olası politika adımlarına ilişkin belirsizlikler de azalacak.





Enflasyonun beklentilerin üzerinde çıkması Fed’in sıkı para politikası hamlelerine devam edeceğine yönelik beklentileri artıracak. Verilerin beklentilerin altında gelmesi halinde ise Fed’in faiz artışlarında yavaşlamaya gideceği yönündeki tahminlerin piyasa tarafından fiyatlanması bekleniyor.





Para piyasalarında şimdilik Fed’in politika adımlarına yönelik fiyatlamalarda değişiklik gözlenmezken, bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması yönündeki beklenti sürüyor.





Kritik veri öncesi piyasalardaki son durum ise şöyle:





DOLAR

Dolar, bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin öncesinde yatay seyretti. Euro/dolar paritesi 1,0208 seviyesinde seyretti.





Dolar/TL ise dün kapanışta yüzde 0,22 azalışla 17,90 seviyesine düştü. Bugün ise sabah saatlerinde kur 17,92 seviyesinde işlem gördü.





ALTIN

Altın, Fed faiz artırımlarının hızını etkilemesi beklenen ABD enflasyon verisinin öncesinde zayıflayan dolardan bulduğu destekle neredeyse bir ayın zirvesine yakın seyretti.





Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 gerileme ile 1788 seviyesinde işlem görürken değerli metal dün 1800,29 dolar ile 5 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.





ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,4 gerileyerek 1804 dolara indi.





BORSA

Asya borsaları ABD enflasyon verilerinin öncesinde geriledi. ABD’de ise dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,42, Nasdaq endeksi yüzde 1,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,18 geriledi. ABD’de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yatay seyirle başladı.





Yurt içinde, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2 bin 807,21 puana geliştiren BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışının yüzde 0,35 altında, 2 bin 785,16 puandan tamamladı.