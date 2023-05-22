Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasalarda ikinci tur belirsizliği: Kredi kesildi, ihracat durdu /22 Mayıs 2023 07:45

Piyasalarda ikinci tur belirsizliği: Kredi kesildi, ihracat durdu

Piyasadaki ikinci tur belirsizliği hem sanayiciyi hem de ihracatçıyı vurdu. Onaylanan kredilerin bile verilmediğini söyleyen sanayiciler “Belirsizlik ihracatçıyı bitiriyor” diyor.

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Uzun süredir krediye erişmekte sorun yaşayan sanayicinin belirsizlikleri seçimlerin ikinci tura kalmasıyla daha da arttı. Son bir haftada yaşanan dalgalanmalar ve kredi musluklarının kapanması işlerin daha da kötü bir duruma gelmesine neden oldu. Nakde sıkışan piyasada krediye erişimde güçlükler yaşanıyor. Bu durum ihracat kısmını da etkiledi. Sektör ikinci tura kilitlenmiş durumda. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, tüm işlerin aksadığını kaydetti. Ürün, “Herkesin kendi iş programı ve banka anlaşmaları iptal oldu. Onaylanmış krediler bile verilmiyor. Bu sanayiciye büyük yük getirecek. Planlanmış işlerle ilgili öteleme getirecek. Şu anda herkes beklemede. Yaşanan sıkıntı zincirleme ödeme zorluğu getirecek” dedi. Sektörün krediye dayalı bir işleyişi olduğunu belirten Ürün, "Ticaretin büyük bölümü çek ve kredilerle dönüyor. Çekler kırdırılarak, nakde döndürülerek yürüyen bir sistem vardı. Şimdi kimse kimseye ödeme yapamadığı bir duruma gidiyor. Alışılmış bir sistem birden terk ediliyor. Bunu Türk sanayisi kaldıramaz" dedi.

İHRACAT DURDU

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, ise “Piyasadaki belirsizlik ortamı ihracatçıyı bitiriyor” dedi. Eskinazi, ihracatçının zarar etme korkusuyla döviz bozmadığını belirterek,  “İhracat duruyor. Merkez Bankası’nın en büyük sıkıntısı kaynak bulamaması. Kaynaklardan biri de ihracatta gelen döviz ama ihracatçı dövizini bozmuyor. Kurlar arasındaki fark nedeniyle para kaybediyordu. Bu da bozmuyor elinde tutuyor” dedi. Eskinazi, “Şu anki politikaların sürdürülebilir tek bir tarafı yok. Bu uygulamalar da devam etmek istiyorlar ama edemezler. Nasıl yapacaklarını bilmiyorum. İhracatçının tek talebi uygulanabilir bir politika” şeklinde konuştu.
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