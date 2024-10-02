Piyasalarda Ortadoğu etkisi: İşte altın, dolar ve petrolde son durum

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının başka bir provokasyon olmaması halinde devam etmeyeceğini açıkladı. Ancak İsrail ile ABD saldırı sonrasında misillemede bulunacaklarını belirttiler.





Dolar/TL ise artan jeopolitik gerilim ardından güne sınırlı yükselişle 34.22'li seviyelerden başladı.





ABD hafif ham petrolü ise yüzde 1,8 yükselerek 71,13 dolar seviyesinde işlem görüyor.





İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı, çatışmaların bölge geneline yayılma endişelerini artırırken, küresel piyasalarda güvenli liman varlıklarına yönelim hız kazandı. İç piyasada ise artan gerilimler ve bu durumun Türkiye üzerindeki olası etkileri yakından takip ediliyor.Küresel piyasalarda dolar, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından güvenli varlıklara yönelimle bir haftanın en büyük kazanımını kaydetti.Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi dün yüzde 0,5 artışla 101,2'ye yükselerek 25 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün saat 08.50 itibarıyla 101,02 seviyesindeydi.Dolar, Euro karşısında ise üç haftanın zirvesine yakın işlem gördü. Euro/dolar paritesi aynı dakikalarda yüzde 0,04 düşüşle 1,106 seviyesinde bulunuyor.Orta Doğu'da çatışmaların yayılacağı endişeleri kuvvetlenirken petrol fiyatları arzın aksayabileceği beklentisiyle yükseldi.Petrol fiyatları, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Orta Doğu'da gerilimin artabileceği ve ham petrol üretimini aksayabileceği endişelerinin kuvvetlenmesiyle bir dolardan fazla arttı.Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle dün yüzde 3,4 değer kazanmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 74,78 dolar seviyesinde bulunuyor.Altın fiyatları, Orta Doğu'da gerilimin artmasıyla değer kazanan doların yarattığı baskısı sonucu yatay seyrederken yatırımcılar, ekonominin durumuna ilişkin ipucu edinmek üzere ABD'de açıklanacak ekonomik verileri de izleyecekler.Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1'den fazla yükselmesinin ardından bugün saat 08.40 itibarıyla yüzde 0,63 düşüşle 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.Aynı dakikalarda gram altın yüzde 0,61 düşüşle 2 bin 911 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 18 bin 984 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 760 liradan satılıyor.