Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasalarda Ortadoğu etkisi: İşte altın, dolar ve petrolde son durum /02 Ekim 2024 09:56

Piyasalarda Ortadoğu etkisi: İşte altın, dolar ve petrolde son durum

İran'ın İsrail’e yaklaşık 200 balistik füze ateşlemesi ve İsrail'in karşılık vereceğine yönelik açıklamaların ardından piyasalarda güvenli varlıklara yönelme görüldü. İşte dolar, petrol ve altın fiyatlarında son durum...

SHABER3.COM

İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı, çatışmaların bölge geneline yayılma endişelerini artırırken, küresel piyasalarda güvenli liman varlıklarına yönelim hız kazandı. İç piyasada ise artan gerilimler ve bu durumun Türkiye üzerindeki olası etkileri yakından takip ediliyor.

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının başka bir provokasyon olmaması halinde devam etmeyeceğini açıkladı. Ancak İsrail ile ABD saldırı sonrasında misillemede bulunacaklarını belirttiler.

DOLAR GÜÇLENDİ

Küresel piyasalarda dolar, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından güvenli varlıklara yönelimle bir haftanın en büyük kazanımını kaydetti.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi dün yüzde 0,5 artışla 101,2'ye yükselerek 25 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün saat 08.50 itibarıyla 101,02 seviyesindeydi.

Dolar, Euro karşısında ise üç haftanın zirvesine yakın işlem gördü. Euro/dolar paritesi aynı dakikalarda yüzde 0,04 düşüşle 1,106 seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL ise artan jeopolitik gerilim ardından güne sınırlı yükselişle 34.22'li seviyelerden başladı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Orta Doğu'da çatışmaların yayılacağı endişeleri kuvvetlenirken petrol fiyatları arzın aksayabileceği beklentisiyle yükseldi.

Petrol fiyatları, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Orta Doğu'da gerilimin artabileceği ve ham petrol üretimini aksayabileceği endişelerinin kuvvetlenmesiyle bir dolardan fazla arttı.

Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle dün yüzde 3,4 değer kazanmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 74,78 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD hafif ham petrolü ise yüzde 1,8 yükselerek 71,13 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ALTINI BASKILADI

Altın fiyatları, Orta Doğu'da gerilimin artmasıyla değer kazanan doların yarattığı baskısı sonucu yatay seyrederken yatırımcılar, ekonominin durumuna ilişkin ipucu edinmek üzere ABD'de açıklanacak ekonomik verileri de izleyecekler.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1'den fazla yükselmesinin ardından bugün saat 08.40 itibarıyla yüzde 0,63 düşüşle 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda gram altın yüzde 0,61 düşüşle 2 bin 911 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 18 bin 984 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 760 liradan satılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Piyasalarda Ortadoğu etkisi: İşte altın, dolar ve petrolde... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:38:44