Samanyolu Haber /Gündem / Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? /06 Mayıs 2022 13:12

Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 14,8646'dan tamamlamıştı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,90 seviyelerinden işlem görüyor.

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Dolar endeksi, bugün Aralık 2002'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 104,1'i test etmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 103,9 seviyesinde dengelendi. 

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığını ve dolar talebinin arttığını bildirdi.

Bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini aktaran analistler, ABD'de halihazırda oldukça güçlü bir iş gücü piyasası bulunduğunu ve raporda iş gücü piyasasına ilişkin son durumla birlikte ücretlerdeki değişimin de yakından takip edileceğini ifade etti.

DOLAR 15'E KOŞUYOR..
Dün 14,8622 seviyesinde kapanış yapan dolar bugün gün içinde en düşük 14,855'yi görürken en yüksek 14,9341'i gördü. Dolar şu saatlerde 14,93 seviyesinde işlem görüyor.
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