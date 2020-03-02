Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasalarda temkinli hava: Dolar bugün sakin ama... /02 Mart 2020 11:08

Piyasalarda temkinli hava: Dolar bugün sakin ama...

Tüm dünyayı paniğe sevk eden koronavirüs salgını ve İdlib'de artan çatışmalar nedeniyle hafta sonu 6,26 TL'yi aşan dolar, yeni haftaya 6,21 TL seviyelerinden başladı. Kur daha sonra 6.24 seviyesine çıktı. Ardından tekrar düşüşe geçti.

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Geçen hafta İdlib kaynaklı haber akışıyla 6.25'i test eden dolar yeni haftaya sınırlı düşüşle 6.23'te başladı.

İdlib merkezli jeopolitik riskler TL üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Cuma günü bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucunda 33 askerin şehit olduğu haberiyle Eylül 2018'den beri en yüksek seviye olan 6.25'i gören dolar yeni haftaya sınırlı düşüşle 6.23'te başladı. Türk Lirası geçen hafta en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri oldu.

Cuma günü 6.91'e kadar yükselen euro bu sabah 6.89'da, sepet kur sınırlı düşüşle 6.56'da. Bist 100 endeksi Cuma gününü yüzde 4 düşüşle tamamlarken bugün kayıplarını bir miktar telafi etti. TSİ 11.00 itibariyle BİST 100 endeksi yüzde 2,81 primle 109 bin puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalardaki koronavirüs endişeleri de gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde baskıya neden oluyor. Işık FX bir notunda "Kur tarafında şu anda 6.20 seviyesi üzerinde bir fiyatlamala görmekle beraber yukarı yönlü eğilimin artış göstermesi halinde 6.25 seviyeleri ilk etapta hedef haline gelebilir. Kur tarafında geri çekilmelerin oluşabilmesi için özellikle risk unsurlarında azalış görmemiz gerekecektir." değerlendirmesini yaptı.

Dünya borsaları koronavirüsün küresel ölçekte bir salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle durgunluğa gireceği kaygılarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti. 
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