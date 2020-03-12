Piyasalarda tsunami!

SAMANYOLUHABER- Koronavirüs salgını Koronavirüs salgını piyasaları kasıp kavuruyor. Dün 6,18 TL'ye yükselen dolar bu sabah 6,23 TL'ye kadar yükseldi. Euro 7,06'nın eşiğine kadar geldi.





Piyasalarda risklerin daha da artması hâlinde dolarda 6,30 TL, euroda 7,20 TL seviyelerinin her an geçilebileceği belirtiliyor.





DOLAR 6,30 TL'YE, EURO 7,20 TL'YE GÖZ KIRPIYOR





Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise güne yüzde 3'e varan düşüşle başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gramı 329 TL'ye yükseldi.





ALTIN FİYATLARI DA YÜKSELİYOR





Türkiye saati ile 11:00'de çeyrek altın 540 TL'den, Cumhuriyet altını 2 bin 223 TL'den, 22 reşat altını ise 2 bin 255 TL'den satılıyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı 301 lira oldu.





Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Koronavirüs salgınını "pandemi/küresel salgın" diye ilan etmesiyle TL gibi diğer gelişen ülke para birimlerinde değer kaybı görüldü. Bu sabah itibarıyla dolara karşı en fazla değer kaybeden para birimleri Meksika Pesosu, Güney Afrika Randı ve Güney Kore Wonu oldu.





"BU DAHA BAŞLANGIÇ, EN KÖTÜYE HAZIRLIKLI OLALIM"





Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt , 9 Mart Pazartesi günü dünya borsalarında ve petrol fiyatındaki rekor düşüşün 2020 krizinin ilk provası olduğuna işaret etmişti.



