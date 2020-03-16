Piyasalarda yeni tsunami!

SAMANYOLUHABER- Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini yüzde 1,25'ten yüzde 0-0,25 aralığına çekmesi ile piyasalarda sarsıntının duracağı yönündeki beklentiler de boşa çıktı.





İktisatçılar Fed'in "tsunamiye karşı set çekmeye çalıştığı ve piyasaları en kötüsü için hazırladığı" görüşünde hemfikir





Şu ana kadar 5 bine yakın insanın hayatına mâl olan Koronavirüs salgınının bütün dünyaya yayılması ile daha da endişelenen yatırımcıları nakite geçmeyi tercih ediyor.





DOLAR 5,50 TL'YE GÖZ KIRPMAYA BAŞLADI





Riskten kaçış esnasında bugün dolar 5,36 TL'ye, euro ise 7,12 TL'ye kadar yükseldi. Borsa İstanbul (BİST) ise yüzde 5'e yakın düşüşle haftanın ilk işlem gününe başladı.





Dün Fed'in 100 baz puanlık sürpriz faiz indirimine rağmen piyasalarda tam bir kaos hâkim. Geçen hafta 6,31 civarında artan dolar bu haftaya da hızlı başladı.





BIST 100 Endeksi yeni haftaya yüzde 4'ün üzerinde düşüşle başladı. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 5'i aştı.





Alan Yatırım, Koronavirüs salgınına yönelik haberlerin gündemde kalmaya devam etmesi ve dolar likiditesine yönelik endişelerle birlikte TL varlıklarında satış baskısını daha da artırabileceği uyarısında bulundu.





Fed'in rekor faiz indirimini açıkladığı saatlerde New York Borsası'nda S&P 500 vadeli işlemlerde yüzde 5'e yakın değer kaybı yaşandı. Bugün Amerika'da piyasalar açıldığında kayıpların devam edeceği belirtiliyor.





Şeker Yatırım "Fed'in faiz indirimi ve parasal genişleme açıklaması her ne kadar gelişmekte olan ülke para birimleri için destekleyici olsa da piyasaların asıl derdi tıbbi araçların bulunması olduğundan pek bir tepki gözlemlenemedi. Doların 6,3370 TL üzerine yerleşmesi durumunda 6,39 TL ve 6,45 TL dirençleri takip edilebilir." değerlendirmesini yaptı.





"KOORDİNELİ İNDİRİMLERLE TCMB'DEN DE İNDİRİM GÖREBİLİRİZ"





Fed dün akşam sürpriz bir hamleyle fonlama faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Tahvil alımlarını en az 700 milyar dolar artırma taahhüdünde bulunan Fed'in yanısıra büyük merkez bankalarının koordineli faiz indirimleri devam ediyor.





Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, "İşletmelerin durması likidite ihtiyacını gündeme getiriyor. Merkez bankaları şirketlerin durmasının önüne geçmek için atacakları son kurşunlarını da atıyorlar. Virüs insanları evlere kapadı. Farklı ülkelerde OHAL ilan edilmesi, işletmelerin kapatılması moralleri bozuyor. Bu da ekonomik aktivitenin daralmasına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.





Ürkün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 50-75 baz puanlık faiz indirimiyle sonuçlanabileceğini kaydetti.