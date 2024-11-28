Piyasaları sarsan sahte dolarların Türkiye'ye nereden girdiği ortaya çıktı

Türkiye, sahte dolar kriziyle sarsılıyor. Sahte banknotlar, döviz büroları ve bankalardaki makineler tarafından gerçeğinden ayırt edilemiyor. Uzmanlar, krizin görününden daha büyük olduğunu ve organize bir iş olduğu düşüncesinde.





Bu dolarlara iyi bakın! Hangisi gerçek biliyor musunuz? Bu dolarlara iyi bakın! Hangisi gerçek biliyor musunuz?





Güneydoğu sınırından Türkiye'ye sokulduğu düşünülen sahte dolarların, ilk olarak Antalya, İzmir, İstanbul ve Gaziantep gibi şehirlerde döviz işlemlerinde kullanıldığı belirtiliyor. Olayın ilk patlak verdiği şehrin ise Gaziantep olduğu söylendi.





ANTALYA'DA KRİPTO VURGUNU GİRİŞİMİ

Habertürk'ten Çetiner Çetin'e konuşan kaynaklar; Antalya'da sahte dolarlarla yüzbinlerce dolarlık bir kripto para alım girişiminden bahsetti. Sahte dolarlarla yüzbinlerce dolarlık kripto para alınmak istendi. Şahıslar, para sayma makinelerinin yetersizliğinden yararlanmak istedi. Uzmanların elle yaptığı incelemeler sonucu durum ortaya çıktı.





İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, sahte dolarların terörün finansmanı ve kaçak altın alımında kullanıldığı iddiasıyla operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sahte dolar miktarının 600 milyon doları aştığı, hatta milyar dolar seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.





50 VE 100 DOLAR ALIMI DURDURULDU

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) yetkilileri, döviz bürolarının 50 ve eski 100 dolarlık banknotların işlemini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.





Para sayma makinelerine yazılım güncellemelerinin yapılacağı ve bu sürecin yaklaşık 10 gün süreceği ifade edildi. Uzmanlar, sahte dolarların neredeyse bire bir aynı kalitede üretildiğini belirterek vatandaşları uyardı.





Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları, sahte banknotlarla ilgili uyarı afişleri astı. Afişlerde, sahtecilik nedeniyle belirli banknotların kabul edilmeyeceği duyuruldu.