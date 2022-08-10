Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'nin temmuz enflasyonu açıklandı, piyasaların gözü bu rakamdaydı /10 Ağustos 2022 16:12

ABD'nin temmuz enflasyonu açıklandı, piyasaların gözü bu rakamdaydı

ABD'de temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5 ile beklentilerin altında kaldı.

SHABER3.COM

ABD'de Temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı.

Enflasyon akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle beklentilerin altında kalırken, temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5 olarak kaydedildi.

Ekonomistler kritik verinin temmuz ayında yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.

AYLIK DÜZEYDE FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

Aylık enflasyon yüzde 0 düzeyinde olurken beklentiler yüzde 0,3 seviyesindeydi. Haziranda aylık enflasyon yüzde 1,3 düzeyinde gerçekleşmişti.

Çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık yüzde 5,9 oldu. Beklenti yüzde 6,1 düzeyindeydi. Önceki ay çekirdek enflasyon yüzde 5,9 olarak açıklanmıştı.

41 YILIN ZİRVESİNE TIRMANMIŞTI

Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamları yüzde 9'un üzerine çıkarak 41 yılın zirvesine tırmanmıştı.
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