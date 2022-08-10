ABD'nin temmuz enflasyonu açıklandı, piyasaların gözü bu rakamdaydı

AYLIK DÜZEYDE FİYATLAR DEĞİŞMEDİ





41 YILIN ZİRVESİNE TIRMANMIŞTI





ABD'de Temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı.Enflasyon akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle beklentilerin altında kalırken, temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5 olarak kaydedildi.Ekonomistler kritik verinin temmuz ayında yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.Aylık enflasyon yüzde 0 düzeyinde olurken beklentiler yüzde 0,3 seviyesindeydi. Haziranda aylık enflasyon yüzde 1,3 düzeyinde gerçekleşmişti.Çekirdek enflasyon ise temmuzda yıllık yüzde 5,9 oldu. Beklenti yüzde 6,1 düzeyindeydi. Önceki ay çekirdek enflasyon yüzde 5,9 olarak açıklanmıştı.Haziran ayında açıklanan enflasyon rakamları yüzde 9'un üzerine çıkarak 41 yılın zirvesine tırmanmıştı.