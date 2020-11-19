Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda: Dolar faiz kararını bekliyor! … /19 Kasım 2020 09:32

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda: Dolar faiz kararını bekliyor! …

Yeni ekonomi yönetiminin daha ortodoks politikalara dönüşünün ilk somut işareti olması beklenen Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü faiz kararı öncesi dolar/TL 7.7 etrafında dalgalı bir seyir izliyor.

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TCMB’nin faiz kararının TL’de önümüzdeki dönemdeki seyrinde belirleyici olacak. Kararın Türkiye varlıklarını son birkaç hafta hariç aralıksız azaltan yabancı yatırımcı bakış açısını nasıl etkileyeceği de yakından izlenecek.

Reuters’ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre TCMB’nin Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 475 baz puan artışla %15’e yükseltmesi bekleniyor.

Hali hazırda ortalama fonlama maliyetinin %14.8 olduğu göz önüne alındığında, politika faizinin %15’e yükseltilmesi pratikte sınırlı bir artırım anlamına gelecek. Ancak yine de yatırımcılar kararı, yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olarak görüyorlar.

Reuters anketinde politika faizi için beklentiler %12.25 ile %16 arasında yer alıyor. Karar 14.00’te açıklanacak.

Bir bankanın Hazine masası yetkilisi, “Dün Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla bir dalgalanma yaşandı. Ancak piyasa beklentisi hâlâ 400-500 baz puan arasında bir politika faizi artışı yapılacağı yönünde. Geçen hafta bono piyasasını örnek verirsek yaklaşık 800 milyon dolar ile yılın en büyük girişi yaşanmış görünüyor ve bu giriş henüz bir adım atılmadan yaşandı. Dolayısıyla devamı için bugünkü karar belirleyici konumda. Rezerv kayıplarının telafisi açısından da yabancı girişinin devamı gerekiyor” dedi ve ekledi:


“PPK kararının ötesinde piyasa detaylara da bakacaktır. Şu anda likidite adımları piyasa faizinin politika faizinin 450 baz puan üzerinde oluşuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde likidite adımlarının devam edip etmeyeceği de önemli olacak.”
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