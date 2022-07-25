Piyasanın gözü kulağı FED'te : İşte son tahminler

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta çarşamba günü sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puanlık faiz artırışına gideceği piyasalarda fiyatlanırken, piyasa uzmanları 100 baz puan faiz artırımına daha az ihtimal veriyor.





Fed’in 75 baz puan artışa gitmesi durumunda politika faizi yüzde 2,25-2,50 bandına yükselmiş olacak. Diğer yandan piyasalar Fed'in yıl sonunda kadar faizleri yaklaşık yüzde 3,5'e yükselteceğini ve 2023'ün ikinci yarısında düşürmeye başlayacağını fiyatlıyor.





26-27 Temmuz’da toplanacak Fed Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) para politikası toplantısında beklenen faiz artışı öncesinde yatırımcılar küresel ekonominin yavaşladığına işaret eden verilerin etkisiyle hareket ediyor.





POWELL DİKKATLE TAKİP EDİLECEK

Öte yandan Fed’in faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşirken, Powell’ın açıklamalarında gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.





Bu ay ABD’den gelen yüksek enflasyon verilerinin ardından piyasa katılımcılarının 100 baz puanlık artış beklentisi artsa da bu beklentiler sonrasında yerini Fed yetkililerinin 75 baz puanlık bir artışı daha tercih edeceğine dönük tahminlere bıraktı.





ENFLASYONDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Fed mart ayından bu yana yüksek enflasyon seyri nedeniyle faiz artırmaya devam edeceğini açıklamıştı. Fed’in faiz artışlarını hızlandırmasının arkasındaki en büyük etki ise ABD’de yükselen enflasyon oldu.





ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 9,1'le artışını sürdürdü. Yüzde 9,1'lik enflasyon Kasım 1981'den bu yana ülkede gerçekleşen en yüksek enflasyon olarak kaydedildi.





Bloomberg’in aktardığı değerlendirmelere göre, eski Fed Başkan Yardımcısı ve Brookings Enstitüsü kıdemli üyesi Donald Kohn enflasyonla ilgili yaptığı değerlendirmesinde, “Enflasyon yerleşik ve yayılıyor” dedi..





RESESYON GELİYOR MU?

Yüksek enflasyon seyrinin sürmesi Fed’i faiz artışlarına iterken diğer taraftan ekonominin durgunluğa gireceği yönündeki endişeler de yükseliyor.





Son olarak ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed’in enflasyonla mücadelesine duyduğu güveni dile getirdi ve Amerikan ekonomisinin geniş bir durgunluk içinde olduğuna dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi.





Bank of America ABD Başekonomisti Michael Gapen 2022'nin ikinci yarısından itibaren başlayacak ılımlı bir resesyon öngörürken eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers ise “yumuşak inişin çok mümkün görünmediğini” belirtti.





Fed Başkanı Powell ise fiyat istikrarını sağlayamamanın ABD’yi resesyona sokmaktan daha büyük bir hata olacağı görüşünde.





NE OLMUŞTU?

Fed, yükselen enflasyonu kontrol altına almak için sene başından bu yana kademeli olarak faiz artışına gitmişti. Fed ilk olarak mart ayı toplantısında, 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.





Mayıs ayında ise Fed politika faizini 50 baz puan artırarak 2000 yılından bu yana en yüksek faiz artışını gerçekleştirmişti. Haziran ayında enflasyondaki artışa paralel olarak Fed faizleri 75 baz puan artırmış yüzde 1,75’e yükseltmişti. Böylece haziranda son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.





FED’İN FAİZ ARTIŞININ ETKİSİ NE OLUR?

Fed’in faiz artış hamlelerini hızlanmasının ekonomiyi yavaşlatacağı ve doları diğer varlıklar karşısında güçlendireceği düşünülüyor.





Geçtiğimiz faiz artışlarının ardından ABD doları diğer para birimleri ve altın gibi varlıklar karşısında değer kazanırken borsa ve kripto gibi riskli varlıklar da hem ABD tahvillerinin hem de doların güçlenmesiyle gerilemişti.