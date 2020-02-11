Samanyolu Haber /Gündem / Pizzaya tüküren kuryeye bakın ne ceza verildi /11 Şubat 2020 21:46

Pizzaya tüküren kuryeye bakın ne ceza verildi

Eskişehir'de sipariş edilen pizzaya tükürdüğü güvenlik kamerasına yansıyan kuryeye verilen ceza belli oldu.

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Eskişehir'de sipariş edilen pizzaya tükürdüğü gerekçesiyle yargılanan kuryeye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Eskişehir'de sipariş üzerine götürdüğü pizzaya tükürdüğü gerekçesiyle yargılanan kurye 2 yıl 6  ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan 22 yaşındaki tutuksuz sanık Burak S. suçlamaları reddederek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "mala zarar vermek ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürmek" suçlarından 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
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