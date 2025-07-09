PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakıyor

İktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK’nin cuma günü silah bırakması beklenirken, DEM Parti’den önemli bir açıklama geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütünün silah bırakmasına tanıklık etmek için Süleymaniye’de olacaklarını duyurdu. Doğan, “11 Temmuz’da bir grup PKK’lının silah bırakma töreninin tarihi anına tanıklık etmek için eş genel başkanlarımızla Süleymaniye’de (Irak) olacağız.” ifadelerini kullandı. Ayşegül Doğan, Öcalan’ın görüntülü mesajının yayınlanmasına ilişkin olarak da konuştu: “Bunu, Türkiye’nin de ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.”



Öcalan’ın ikinci kez silah bırakma çağrısı yaptığı PKK’nın, 11 Temmuz’da Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bırakma töreni yapacağını söyleyen Doğan, “Sayın Öcalan’ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993’te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı.” ifadelerini kullandı.