Samanyolu Haber /Gündem / PKK ateşkes ilan etti /01 Mart 2025 08:46

PKK ateşkes ilan etti

PKK Yürütme Komitesi, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini uygulayacaklarını belirterek, ateşkes ilan etti.

SHABER3.COM

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısına ilişkin PKK Yürütme Komitesi’nden açıklama geldi. Fırat Haber Ajansı’nda yer alan açıklamaya göre PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini belirtti.

'ATEŞKES İLAN EDİYORUZ'

PKK Yürütme Komitesi açıklamasında, “Önder Apo’nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır. Bundan öte silah bırakma gibi hususların pratikleşmesini ancak Önder Apo’nun pratik öncülüğü gerçekleştirebilir” ifadelerine yer verildi.

'KONGRENİN BAŞARISI İÇİN ÖNDER APO’NUN BİZZAT YÜRÜTMESİ GEREKİR'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Diğer yandan, Önder Apo’nun istediği şekilde parti kongresini toplamak için hazırız. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için de Önder Apo’nun bizzat yönlendirmesi ve yürütmesi gerekir. Şimdiye kadar savaş yönetimini, tüm hata ve yetersizlikleriyle birlikte biz yaptık; ancak Barış ve Demokratik Toplum Döneminin yönetimini sadece Önder Apo yapabilir."
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