PKK ateşkes ilan etti





'ATEŞKES İLAN EDİYORUZ'





'KONGRENİN BAŞARISI İÇİN ÖNDER APO’NUN BİZZAT YÜRÜTMESİ GEREKİR'

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum” çağrısına ilişkin PKK Yürütme Komitesi’nden açıklama geldi. Fırat Haber Ajansı’nda yer alan açıklamaya göre PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına katıldıklarını ve gereklerini yerine getireceklerini belirtti.PKK Yürütme Komitesi açıklamasında, “Önder Apo’nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır. Bundan öte silah bırakma gibi hususların pratikleşmesini ancak Önder Apo’nun pratik öncülüğü gerçekleştirebilir” ifadelerine yer verildi.Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:"Diğer yandan, Önder Apo’nun istediği şekilde parti kongresini toplamak için hazırız. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için de Önder Apo’nun bizzat yönlendirmesi ve yürütmesi gerekir. Şimdiye kadar savaş yönetimini, tüm hata ve yetersizlikleriyle birlikte biz yaptık; ancak Barış ve Demokratik Toplum Döneminin yönetimini sadece Önder Apo yapabilir."