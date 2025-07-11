Samanyolu Haber /Gündem / PKK bugün silah bırakıyor: Gözler Süleymaniye'de... /11 Temmuz 2025 09:27

PKK bugün silah bırakıyor: Gözler Süleymaniye'de...

PKK'nın kendisini feshettiğini açıklamasının ardından bir grup silah bırakacak. Silah bırakma törenini takip etmek için ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentine bağlı Dukan ilçesinde gelişmeleri takip ediyor.

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PKK, Abdullah Öcalan’ın İmralı'da 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede fesih ve silah bırakma kararı aldı.

Bu karar kapsamında PKK, yaptığı duyuruda bir grup örgüt mensubunun 11 Temmuz günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacağını bildirdi.

GAZETECİLER ALINMAYACAK
Silah bırakma olayını düzenleyen PKK, 7 Temmuz günü yaptığı açıklamada, "güvenlik" nedeniyle silah bırakmanın yapılacağı tören alanına gazetecilerin alınmayacağı, törenin canlı yayınlanmayacağı duyurmuştu. Açıklamada, gazetecilerin silah bırakma törenini kurulacak ekranda takip edileceği bildirilmişti.

KCK, gazetecilerin Süleymaniye’ye bağlı Dukan ilçesindeki bir otelin önünde 11 Temmuz günü toplanmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Çağrının ardından ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın kuruluşu ve gazeteci otelin önüne gelerek, gelişmeleri takip etmeye başladı.

Silah bırakma törenine ilişkin ise DEM Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, ''11 Temmuz'da yapılacak olan 'Barış ve Demokratik Toplum' grubun silahların imha edilmesi açıklamasına ilişkin olarak, açıklamanın görüntüleri saat 11.45 ile 14.00 arası yayınlanacaktır'' diye belirtildi.
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