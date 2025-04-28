Samanyolu Haber /Gündem / PKK’dan kongre açıklaması: 'DEM Parti heyeti iyimser açıklamalar yapıyor fakat…' /28 Nisan 2025 14:22

PKK’dan kongre açıklaması: 'DEM Parti heyeti iyimser açıklamalar yapıyor fakat…'

PKK, silah bırakma ve fesih çağrısından sonra başlayan kongre tartışmalarına ilişkin, "DEM Parti İmralı Heyeti iyimser açıklamalar yapıyor. Önder Apo’nun umutlu olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü duyuyoruz. Fakat 27 Şubat tarihli çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için bize ulaşan somut bir şey henüz yok" açıklamasında bulundu.

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PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “silah bırakma ve örgütü lağvetme” çağrısının ardından fesih kongresini ne zaman toplayacağına ilişkin tartışmalar sürerken PKK Yürütme Komitesi’nden yeni açıklama geldi.

ANF’de yer alan açıklamada, Abdullah Öcalan’ın “İmralı’daki durumun değişmesinin beklendiği” söylendi.

Öcalan’ın “özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşarak parti kongresini yönetir hale gelmesi gerekiği” vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hareket ve halk olarak biz, Apo’nun 27 Şubat tarihli ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısını’ tümüyle sahiplendik ve geçen iki aylık süre içinde de doğru anlamaya ve başarılı uygulamaya çalıştık. 1 Mart ve Newroz açıklamalarımızda bu durumu ve tutumumuzu net bir biçimde ortaya koyduk. AKP iktidarının oyalamalarına ve askeri saldırılarına rağmen, bu açıklamalarda ifade ettiğimiz karar ve tutumu sürdürüyoruz. Çözmeye çalıştığımız sorunların zorluğunu bildiğimiz için, acele etmemeye ve süreci bozan taraf olmamaya çalışıyoruz. DEM Parti İmralı Heyeti iyimser açıklamalar yapıyor. Önder Apo’nun umutlu olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü duyuyoruz. Fakat 27 Şubat tarihli Çağrı’da belirtilenlerin yapılabilmesi için bize ulaşan somut bir şey henüz yok.”


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