Samanyolu Haber /Gündem / PKK kendini feshetti /12 Mayıs 2025 09:10

PKK kendini feshetti

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından kongresini toplayan PKK kendini feshettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği kongrede alınan kararları açıkladı. Silah bırakma ve fesih kararı alındığı duyurulan açıklamada, "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.

FESİH AÇIKLANDI
Günlerdir beklenen PKK'nın 12. Kongre sonuç bildirisi açıklandı. Açıklamada, "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" denildi.

Açıklamada, bundan sonraki süreçte Meclis'in sorumluluğuna dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kongremizin aldığı PKK’nin fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Söz konusu kararların uygulanması Önder Apo'nun süreci yürütüp yönlendirmesini, demokratik siyaset hakkının tanınmasını ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır."

SÜREÇ İÇİN ÇAĞRI
Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına yapılan "barış ve demokratik toplum" çağrısı şöyle:

"Hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere mecliste temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz."
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