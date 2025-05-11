PKK Kongresi'nde hangi kararlar alındı: İşte dikkat çeken iddialar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların ardından başlayan süreç yeni bir boyut kazandı. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı karşılık buldu. PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde topladığını duyurdu. Açıklamada, "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" denildi.





Gazeteci Nevzat Çiçek , PKK'nin fesih ve silah bırakma kararı için kongreyi toplaması sonrasında alınan 4 kararı ilk kez tv100 yayınında açıkladı.





Nevzat Çiçek'in açıkladı 4 karar şöyle:





"1- PKK Türk devletine karşı yürüttüğü siyasi ve askeri bütün çatışmalar durduracak.





2- PKK’nın kendini feshiyle beraber tüm PKK çalışmaları durdurulacak.





3- Kongre açıklandığı tarihten itibaren PKK hiçbir yerde askeri ve siyasi çalışma yürütmeyecek.





4- PKK Başkanlık Konseyi süreçten sorumlu olacak, silahların teslimi konusunda ortak komite kurulacak."