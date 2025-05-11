Samanyolu Haber /Gündem / PKK Kongresi'nde hangi kararlar alındı: İşte dikkat çeken iddialar /11 Mayıs 2025 09:41

PKK Kongresi'nde hangi kararlar alındı: İşte dikkat çeken iddialar

PKK, fesih ve silah bırakma kararı için kongrenin 5-7 Mayıs tarihlerinde toplandığını duyurdu. Gazeteci Nevzat Çiçek, kongrede alınan 4 kararı ilk kez açıkladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların ardından başlayan süreç yeni bir boyut kazandı. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı karşılık buldu. PKK, kongresini Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihinde topladığını duyurdu. Açıklamada, "Alınan karar, bilgi ve belgeler yakın zamanda paylaşılacaktır. Tarihi öneme sahip bir karar alındı" denildi.

Gazeteci Nevzat Çiçek , PKK'nin fesih ve silah bırakma kararı için kongreyi toplaması sonrasında alınan 4 kararı ilk kez tv100 yayınında açıkladı.

Nevzat Çiçek'in açıkladı 4 karar şöyle:

"1- PKK Türk devletine karşı yürüttüğü siyasi ve askeri bütün çatışmalar durduracak.

2- PKK’nın kendini feshiyle beraber tüm PKK çalışmaları durdurulacak.

3- Kongre açıklandığı tarihten itibaren PKK hiçbir yerde askeri ve siyasi çalışma yürütmeyecek.

4- PKK Başkanlık Konseyi süreçten sorumlu olacak, silahların teslimi konusunda ortak komite kurulacak."
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