PKK’nın ateşkes ilanı dünya basınında: ‘Bölge için de geniş kapsamlı etkileri olabilir'

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısının ardından PKK’nin bugün yaptığı ateşkes ilanı dünya basınında da kendisine yer bulmaya başladı.



Dünya basınında öne çıkan bazı yorumlar şöyle…



ABD’nin CNN International haber kanalı, konuya ilişkin haberinde, PKK’nin bugün yayınladığı bir açıklamayla derhal ateşkes ilan ettiğini aktardı. PKK’nin açıklamasına yer verilen haberde, “Bu tarihi hamle, tutuklu Kürt militan lideri Abdullah Öcalan’ın destekçilerinden silah bırakmasını ve kendisini feshetmesini istemesinden iki gün sonra geldi” gözlemine yer verildi.



İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, PKK’nin ‘tutuklu liderinin çağrısına kulak verdiğine’ işaret ettiği haberinde, Abdullah Öcalan’ın perşembe günü İmralı Heyeti aracılığıyla yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının ‘Türk devletine karşı 40 yıldır devam eden isyanı sona erdirme yolunda büyük bir adım’ olduğuna dikkat çekti. Reuters, atılan bu adımların başarılı olması halinde, söz konusu hamlenin bölge için ‘geniş kapsamlı sonuç ve etkileri olabileceğini’ ifade etti. Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Öcalan’ın çağrısını memnuniyetle karşıladığı ancak kendilerine yönelik bir çağrı olmadığını belirttiği hatırlatılan haberde, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin komşuları Irak ve İran’ın da bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.



Fransa’nın France 24 haber sitesi, PKK’nin bu sabah yaptığı açıklamayı, okurlarına ‘PKK, 40 yıllık silahlı mücadeleye son vererek Türkiye ile ateşkes ilan etti” başlıklı haberiyle duyurdu. PKK lideri Öcalan’ın PKK’ye silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısı yaptığı hatırlatılan haberde, PKK’nin bugünkü açıklamasının Öcalan’ın çağrısına verilen ilk tepki olduğuna işaret edildi. PKK’nin Türkiye’nin yanı sıra ABD ve AB tarafından da ‘terör örgütü’ olarak kabul edildiğini aktaran France 24, Türkiye’de 2015 yılında yapılan ‘son tur barış görüşmelerinin çöktüğü’ ve bundan sonra, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’teki açıklamasına kadar 'başka temas kurulmadığı’ hatırlatıldı. France 24, haberinde ayrıca, “Erdoğan yakınlaşmayı desteklerken, hükümeti yüzlerce siyasetçiyi, aktivisti ve gazeteciyi tutuklayarak muhalefet üzerindeki baskıyı artırdı” gözlemine yer verdi.



ABD’nin The Associated Press (AP) haber ajansı da “Kürt militanlar, Türkiye’deki 40 yıllık isyanda ateşkes ilan etti” başlıklı haberinde, bu açıklamanın Öcalan’ın çağrısından iki gün sonra geldiğine dikkat çekti. PKK’nin açıklamasından bölümlere de yer verilen haberde, 1984 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri ve PKK arasında yaşanan çatışmalarda on binlerce kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. AP de France 24’e benzer bir şekilde, ateşkesin DEM Parti’nin baskı ile karşı karşıya olduğu, belediye başkanlarının son aylarda görevden alınarak yerlerine kayyım atandığı bir dönemde ilan edildiğini aktardı.