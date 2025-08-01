Samanyolu Haber /Gündem / PKK’nin elindeki MİT Daire Başkanı Aydın Günel sessizce toprağa verildi /01 Ağustos 2025 16:12

PKK’nin elindeki MİT Daire Başkanı Aydın Günel sessizce toprağa verildi

PKK tarafından 2017’de kaçırılan ve bir süre sonra “şehit düştüğü” açıklanan MİT Daire Başkanı Aydın Günel’in, 31 Temmuz 2025’te Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nda sessizce defnedildiği ortaya çıktı.

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Aydın Günel’in defin haberini Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün’ün sosyal medyada yaptığı paylaşımıyla duyurdu. Aygün,” PKK’nın elinde rehinken “şehit düştüğü” açıklanan MİT Daire Başkanı Aydın Günel bir saat önce Cebeci Asri mezarlığında defnedildi. Bazı bilgiler: Ailesi, Aydın Günel’in ölümünü dün öğrendi. Cenaze, aileye gösterilmedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın cenazede yoktu.” ifadelerini kullandı

Aygün’ün açıklamalarıyla birlikte kamuoyunun dikkatini çeken bir diğer nokta da, Aydın Günel’in kaçırıldığı dönemde PKK kamplarında yaptığı video açıklamalarda yer alan itiraflardı.
MİT’çiler AKP’nin medyayı nasıl yönlendirildiğini anlatmıştı

PKK tarafından alıkonulan  bir dönem Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı da yapan Aydın Günel ile birlikte MİT’in üst düzey isimlerinden Erhan Pekçetin de kamuoyuna yansıyan görüntülerde, MİT’in Türkiye’deki medya organları üzerindeki etkisini ve bazı gazetecilerle olan doğrudan ilişkisini anlatmıştı.

Söz konusu açıklamalarda, MİT’in doğrudan ilişki kurduğu medya mensupları ve kuruluşlar arasında Hande Fırat, Çetiner Çetin ve Cem Küçük’ün adını vermişlerdi. Gazete olarakta Sabah, Star ve Milliyet’tin yönlendirildiğini anlatmışlardı.

İddialara göre, bu gazeteciler aracılığıyla haberlerin yönlendirildiği, dezenformasyon kampanyaları yürütüldüğü ve bazı “özel görevli” muhabirlerle sahte içerikler üretildiği öne sürülmüştü. Bu ifadeler resmi makamlarca doğrulanmasa da, uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olan “medya üzerinden algı operasyonları” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
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