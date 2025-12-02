PKK şartlarını açıklıyor: ‘Talebimiz Öcalan’ın özgürlüğü, Kürt halkının tanınması’

AKP, MHP ve DEM Partili birer milletvekilinden oluşan bir heyet, 24 Kasım’da İmralı’da Öcalan’la görüştü. Görüşmenin ayrıntılarını aktaran ve heyette bulunan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit; PKK lideri Öcalan'ın “devletin demokratik inşasına”, “hukuksal olarak bir düzenleme gereksinimine” ve “siyasi mutabakata” vurgu yaptığını aktardı.





Bu açıklamaların ardından 11 Temmuz’daki “sembolik silah bırakma” gösteriminin başındaki KCK’nin eş başkanlarından “Bese Hozat” kod adlı Hülya Oran örgütün medya yapılanmalarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oran; “özgürlük yasaları” ve “demokratik entegrasyon yasalarının” çıkarılarak, PKK’lıların Türkiye’de demokratik siyasette mücadele etmelerinin sağlanmasını talep etti. Bunların yanı sıra Öcalan’ın görüşmede Türk ve Kürtlerin İslami kardeşlik kökenine sahip olduğunu vurgulayıp, milli ve manevi değerlere ve iddia ettiği mirası temel alan yeni bir anayasaya gereksinim duyulduğunu gündeme getirdiği öğrenildi.





Söz konusu tartışmalar gündemdeki yerini korurken, PKK'nın önde gelen isimlerinden ise açıklamalar ve talepler ardı ardına gelmeye devam ediyor.





Bu kapsamda önceki gün Fransa’nın önde gelen ajanslarından AFP; Kandil Dağı’ndaki bir sığınakta“Amed Malazgirt” kod adlı önde gelen bir PKK'lıyla röportaj yaptı. Malazgirt, kendilerinin atılacak tüm adımları attıklarını savunarak, “Bundan sonra bizim tarafımızdan atılacak başka bir adım olmayacak. Şu andan itibaren Türk devletini bekleyeceğiz; adım atması gereken taraf onlardır. Örgütün iki talebi var; lider Apo’nun (Öcalan) özgürlüğü... Bu olmadan süreç başarılı olamaz. İkincisi ise Türkiye’deki Kürt halkının anayasal ve resmi olarak tanınmasıdır” dedi.







