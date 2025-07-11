Samanyolu Haber /Gündem / PKK silah bıraktı: İlk açıklama geldi /11 Temmuz 2025 13:41

PKK silah bıraktı: İlk açıklama geldi

PKK, 41 yıllık silahlı faaliyetlerine bugün yapılan törenle son verdi. Irak’ın Süleymaniye kırsalında yapılan ilk silah bırakma töreni için DEM Parti heyeti de bölgeye gitti. Silah bırakma 11.50 itibarıyla tamamlandı. PKK'dan ilk açıklama gelirken silahları yakma görüntüleri de paylaşıldı.

SHABER3.COM

Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan terör örgütü PKK, bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle silah bıraktı.

SİLAHLAR "TÖRENLE" YAKILDI
Silah bırakma töreni, Casene Mağarası'nda yapıldı. PKK'lı bir grubun, silahlarını yakarak imha ettiği belirtildi.

27 Kasım 1978’de Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde, Abdullah Öcalan 'başkanlığında' 22 kişinin katılımıyla kuruluşunu ilan eden PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediği 12'nci kongresinde fesih kararı almıştı. 

Bu kararın ardından bir grup PKK üyesi bugün düzenlenen törenle silah bıraktı. Tören Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası’nda gerçekleşti.

TÖRENE 250 GÖZLEMCİ KATILDI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, eski Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) yetkilileri, uluslararası delegasyon üyelerinin de bulunduğu 250 kişilik gözlemci heyetin gözetiminde bir grup terör örgütü mensubu silahlarını bıraktı. Silahların imha edildiği öğrenildi.

BÖLGEDE HAVADA VE KARADA OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
PKK mensuplarının silah bıraktığı Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası bölgesinde YNK peşmergelerinin olağanüstü güvenlik önlemi aldıkları gözlendi.

Mağaraya giden yolda zırhlı araçlarla önlem alan peşmergeler, gazetecilerin alana girmesini engelledi. Törenin yapıldığı Casene Mağaraları bölgesinde havada helikopterlerle güvenlik önlemleri alındı.

SİLAH BIRAKMA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Son olarak, PKK'nın silah bırakma anlarından ilk görüntüler paylaşıldı.

PKK'DAN AÇIKLAMA
PKK'dan Barış ve Demokratik Toplum Grubu imzasıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kürt varlığına yönelik inkar ve imha amaçlı saldırılara karşı savaşmak amacıyla farklı tarihlerde PKK’ya katılmış ve silah kuşanıp farklı bölgelerde mücadele etmiş biz kadın ve erkek özgürlük savaşçıları, bugün buraya Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak buraya geldik. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir. Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz.

Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber PKK silah bıraktı: İlk açıklama geldi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:34:52