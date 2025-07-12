PKK silah bıraktı, piyasalar tepki vermedi: Siyasi gerilim ekonomiyi frenliyor

Mali piyasalar bol iniş-çıkış ve Türkiye açısından sıra dışı bir haftayı geride bıraktı.





Özellikle 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ülke içindeki politik kriz artarak devam ederken terör örgütü PKK’nın dün Irak’ın kuzeyinde yapılan sembolik törenle silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesi ise Türkiye açısından yeni bir ekonomik döneme işaret ediyor. Ancak ekonomistler ve piyasa uzmanları, bu yeni dönem için atılması gereken güçlü adımlara dikkat çekti. Zaten, mali piyasalar da güncel gelişmeler konusunda renk veren sonuçlar üretmedi. Dün, dolar/TL 40’ın üstünde hızlı hareket ederek zaman zaman 40.20’yi aşarken Borsa İstanbul 100 Endeksi ise günü sınırlı; yüzde 0.26 artışla tamamladı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre PKK’nın silah bırakmasının Türkiye’nin terör için harcadığı bütçeyi azaltacağını belirten, Suriye ve Libya’daki gelişmelerin de ekonomik anlamda pozitif göründüğüne işaret eden İris Cibre, yine de ekonominin tam anlamıyla iyiye gitmesi için iç siyasette fırtınaların dinmesi gerektiğini söyledi.





YATIRIM GELMİYOR

Cibre, “İç siyasetteki çalkantı bu etmenlerin piyasalara olumlu etkisini gölgeliyor. Mesela dün, ‘Hafta sonu tekrar tutuklamalar gelir mi’ kaygısı borsayı etkiledi. Hâlâ doğrudan yatırım gelmiyor. Portföy yatırımlarında 12 aylık nette çıkış gerçekleşti. Kur üzerinde baskı, yüksek faize rağmen devam ediyor” dedi. Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Net bir etkinin olacağını düşünmüyorum. Etki görülebilmesi için bu sürecin Meclis’e nasıl yansıyacağını görmek lazım. BİST’in verdiği tepkinin kalıcı olacağını sanmıyorum” derken Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise piyasanın gelişmelere bakışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları ve sürecin kalıcılığının belirleyici olacağını vurguladı.





Eryılmaz şöyle konuştu: “Bu iş gerçekten kalıcı şekilde barışa yöneldikçe piyasanın buna tepkisi giderek artacak. Yatırımcı artar ve bu bize yarar. Ayrıca güvenliğe harcanacak kaynak bölgenin kalkınmasına yönlendirilebilir. Bu bölgede iktisadi faaliyetler, bölgeye yatırımlar artabilir.” BİST açısından 10 bin 400 direncine dikkat çeken Eryılmaz, 2.5- 3.5 puanlık faiz indiriminin fiyatlandığını da belirtti.