PKK silahları nereye ve nasıl bırakacak?

PKK “silah bırakma” ve “kendini feshetme” açıklamasının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Terör örgütünün silah bırakmasının ardından; sürecin iki ana ayağını “yargısal düzenlemeler” ve “silah bırakma ve teröristlerin teslim alınması” oluşturuyor.





KAMPLAR SİLAH BIRAKMADAN SONRA İŞLEVSİZ KILINACAK

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre; PKK'nın silah bırakmasına ilişkin çalışmayı MİT ile Barzani ailesinin kontrolündeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ortak yürütüyor. PKK'nın silah bırakma noktalarının IKBY’nin kontrolündeki Duhok ve Amediye kentleri ile başkent Erbil’in Köysancak kazası olması planlanıyor. Silah teslim kayıtları ise MİT tarafından tutulacak. Türkiye’ye gelmeyecek örgüt üyelerinin takibi de yine MİT tarafından yapılacak. Kampların durumu da ayrı olarak ele alınıyor. Barınma, eğitim ve depolama alanlarının işlevsiz kılınması silah bırakmanın sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.





Örgüt üyelerinin teslim alınması ise silahların bırakılmasının ardından yapılacak. Bu kapsamda ise MİT’in örgüt üyelerinin suça karışma ve karışmama durumuna ilişkin çalışma yürüttüğü de öğrenildi. MİT adliyelerdeki kayıtları inceleyerek, Türkiye’de eylem yapmamış olanlar tespit edecek. Silah bırakma aşamasından sonra tespit edilenler; TSK ve MİT’in kurduğu ekipler tarafından Türkiye’ye getirilmek için teslim alınacak. Türkiye’de bir 'teslim olma merkezi' ise planlanmıyor.





5 YILLIK SÜREÇ PLANLAMASI

Bütün bu sürecin ardından 5 yıllık bir izleme süreci planlanıyor. “Geçiş süreci” olarak adlandırılan bu dönemde TSK’nin Irak’ın kuzeyindeki varlığı bulundukları yerde kalacak. Planlamalara göre, Türkiye’ye yönelik bir saldırı örgütlenmesinin olmadığına kesin kanaat geliştirilmesinin ardından birlikler bulundukları bölgelerden ayrılmacak.





ŞIRNAK'TA ÖZEL GÜVENLİK ALANLARI

Öte yandan PKK'ya yönelik takvimin başlamasının ardından Şırnak Valiliği, bazı bölgeleri özel güvenlik alanı ilan etti. Bu kararın bir operasyon yapılmadığı bir dönemde ve örgütün fesih kararının ardından alınması dikkat çekti.