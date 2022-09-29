Samanyolu Haber /Gündem / PKK, Soylu'yu yalanladı /29 Eylül 2022 17:43

PKK, Soylu'yu yalanladı

Mersin’de 1 polisin şehit olduğu terör saldırısını üstelenen PKK, polisevine saldıranların isimlerini açıkladı. Dilşah Ercan'ın saldırıyı yapmadığını ve hayatta olduğunu iddia eden PKK, saldırıyı gerçekleştiren iki kadın teröristin kimliğini açıkladı. Oysa saldırının ardından Süleyman Soylu'nun başında olduğu İçişleri Bakanlığı, saldırganın Dilşah Ercan olduğunu ileri sürmüştü.

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Terör örgütü PKK’nın askeri kanadı HPG’ye bağlı Basın İrtibat Merkezi, 26 Eylül’de 1 polisin şehit olduğu Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırının “Sara ve Rûken” kod adlı iki terörist tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin “Zozan Tolan” kod adlı Dilşah Ercan olmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin Dilşah Ercan olduğunu açıklamıştı. Ercan’ın cezaevinde kaldığı dönemde ise CHP’nin tutuklu gazeteciler listesinde yer aldığı ortaya çıkmış ve AKp kanadı CHP’ye yönelik ağır suçlamalar getirmişti.

PKK’nın açıklamasında “AKP-MHP hükümeti, bu eylemi yapan arkadaşlarımızın ismini tespit edememiştir, bu da istihbaratta ne kadar zayıf olduklarını göstermektedir. AKP-MHP hükümeti, Zozan Tolan arkadaşımızın bu eylemde yer almadığını bilmesine rağmen bilinçli bir şekilde Zozan arkadaşımızın ismini vermiş, ailesine ve farklı çevrelere karşı baskı aracı olarak kullanmak istemiştir. Zozan arkadaşımızın bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevi başındadır.” denildi.

Saldırıyı gerçekleştiren iki kadının kimlik bilgileri ise “Sara Tolhildan” kod adlı Şırnak doğumlu Dilara Ürper ile “Rûken Zelal” kod adlı Rojava Kamışlo doğumlu Emel Feremez Hisên olduğu belirtildi.

Mersin’in Mezitli ilçesinde 26 Eylül akşam saat 22.42 civarında, polisevine yönelik bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi, 1 polis ise yaralandı. Türkiye İçişleri Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren 2 kadının polislerin açtığı ateşin ardından sırt çantalarındaki bombaları patlattığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, saldırganların PKK’lı olduğu ve bunlardan birinin “Zozan Tolan” kod adlı Dilşah Ercan olduğu bilgisine yer verilmişti.
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