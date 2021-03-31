"PKK ve Öcalan ile görüşen biz değil, Erdoğan’dı"

Edirne cezaevinde tutulan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden gündeme gelen ‘çözüm sürecinde’ Abdullah Öcalan ve PKK ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.







"BİZ, TARAFLAR ARASINDA KOLAYLAŞTIRICI OLDUK"





Yeni Yaşam gazetesine konuşan Demirtaş, “HDP’nin kapatılması tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdiği cevapta “Aslında PKK ve Öcalan ile görüşme yapan biz değiliz, Erdoğan’ın kendisidir. Biz, görüşen taraflar arasında hem kolaylaştırıcı olduk hem de görüşen taraflara kendi çözüm önerilerimizi sunduk. Ama ne Kandil’in ne de İmralı’nın muhatabı biz değildik. Resmi muhatap Erdoğan ve hükümetin bizzat kendisiydi” dedi.





"HDP İLE BİRLİKTE AKP’Yİ DE KAPATMALARI GEREKİR’"







HDP’ye açılan kapatılma davasının beklenmedik bir şey olmadığını ifade eden Demirtaş, “MHP’nin baskısı ve AKP’nin desteğiyle bu davanın açılacağı belliydi. HDP’yi kapatacaklarsa, HDP ile birlikte AKP’yi de kapatmaları gerekir. Çünkü İmralı ve Kandil’e giden HDP heyetleri 6551 nolu yasa güvencesinde, Erdoğan’ın ve hükümetin isteği ve desteğiyle gitmişlerdir” dedi.







