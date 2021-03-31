Samanyolu Haber /Gündem / "PKK ve Öcalan ile görüşen biz değil, Erdoğan’dı" /31 Mart 2021 13:52

"PKK ve Öcalan ile görüşen biz değil, Erdoğan’dı"

HDP'nin kapatılması tartışmalarını değerlendiren eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, "HDP’yi kapatacaklarsa, AKP’yi de kapatmaları gerekir" dedi. Gerekçesini de açıklayan Demirtaş "Aslında PKK ve Öcalan ile görüşme yapan biz değiliz, Erdoğan’ın kendisidir. Biz, görüşen taraflar arasında hem kolaylaştırıcı olduk hem de görüşen taraflara çözüm önerilerimizi sunduk" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Edirne cezaevinde tutulan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden gündeme gelen ‘çözüm sürecinde’ Abdullah Öcalan ve PKK ile yapılan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZ, TARAFLAR ARASINDA KOLAYLAŞTIRICI OLDUK"

Yeni Yaşam gazetesine konuşan Demirtaş, “HDP’nin kapatılması tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdiği cevapta “Aslında PKK ve Öcalan ile görüşme yapan biz değiliz, Erdoğan’ın kendisidir. Biz, görüşen taraflar arasında hem kolaylaştırıcı olduk hem de görüşen taraflara kendi çözüm önerilerimizi sunduk. Ama ne Kandil’in ne de İmralı’nın muhatabı biz değildik. Resmi muhatap Erdoğan ve hükümetin bizzat kendisiydi” dedi.

"HDP İLE BİRLİKTE AKP’Yİ DE KAPATMALARI GEREKİR’"

HDP’ye açılan kapatılma davasının beklenmedik bir şey olmadığını ifade eden Demirtaş, “MHP’nin baskısı ve AKP’nin desteğiyle bu davanın açılacağı belliydi. HDP’yi kapatacaklarsa, HDP ile birlikte AKP’yi de kapatmaları gerekir. Çünkü İmralı ve Kandil’e giden HDP heyetleri 6551 nolu yasa güvencesinde, Erdoğan’ın ve hükümetin isteği ve desteğiyle gitmişlerdir” dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "PKK ve Öcalan ile görüşen biz değil, Erdoğan’dı" Sonraki Haber >>

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:38:43