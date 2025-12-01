PKK yöneticisi: 'Öcalan serbest kalmadıkça başka adım atılmayacak'

Fransız haber ajansı AFP, bir PKK yetkilisinin ajansa “Türkiye ile yürütülen barış sürecinde artık yeni bir adım atmayacaklarını” söylediğini ve “Ankara’ya müzakereleri ilerletme ve Abdullah Öcalan’ı serbest bırakma çağrısında bulunduğunu” aktardı.





AFP’nin haberinde “üst düzey bir PKK komutanı” olduğu belirtilen Malazgirt’in, Öcalan cezaevinde kaldığı sürece Türkiye ile yürütülen dolaylı görüşmelerde yeni bir adım atılmayacağını söylediği aktarıldı.





france24.com sitesinde yer alan habere göre Malazgirt şunları söyledi: “Önder Apo’nun başlattığı tüm adımlar hayata geçirildi… Bundan sonra atılacak başka bir adım olmayacak. Bundan sonra Türk devletini bekleyeceğiz. Adım atması gereken taraf onlardır.





İki talebimiz var. Birincisi, önder Apo’nun özgürlüğü… Bu olmadan süreç başarıya ulaşmaz. İkincisi ise Kürt halkının Türkiye’de anayasal ve resmî olarak tanınmasıdır.”



