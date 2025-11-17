Samanyolu Haber /Gündem / PKK, Zap bölgesinden çekildiğini açıkladı /17 Kasım 2025 10:44

PKK, Zap bölgesinden çekildiğini açıkladı

PKK, Zap bölgesindeki güçlerini çatışma riskine karşı geri çektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, alandaki mevcut durumun çatışma olasılığını tamamen ortadan kaldırdığı belirtildi.

SHABER3.COM

PKK Türkiye'deki tüm güçlerini geri çekme açıklamasının ardından bugün yapmış olduğu bir açıklamayla Zap bölgesinde bulunan tüm güçlerini "uygun sahalara" çektiğini duyurdu.. Yapılan açıklamada "Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır" denildi.

ANF'nin aktardığına göre yapılan açıklama şöyle: “Türkiye sınırları içinden Medya Savunma Alanlarına geri çekilen gerillalarımızdan 25’inin bizzat hazır bulunduğu 26 Ekim tarihli basın toplantısında yaptığımız açıklamamızda, sınır üzerinde de çatışma riski bulunan yerlerde çatışmayı önleyici düzeltmeler yapacağımızı belirtmiştik. O tarihten bu yana ilgili organların yaptığı çalışmalar temelinde Zap alanında önemli bir sonuca ulaştık. 16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut haliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır.


Türkiye sınırları içindeki çatışma riski oluşturan gerilla güçlerimizin geri çekilmesi ardından, Zap alanında yaptığımız bu çekilme ve düzeltme de Önder Abdullah Öcalan’ın geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin gelişip başarıya ulaşması için önemli bir pratik katkı olmakta ve sürece ilişkin kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye’nin barışı ve demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız.

Bu bilgiyi basına ve kamuoyuna saygıyla sunuyor, ilgi duyan herkesi selamlıyoruz.”
