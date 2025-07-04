PKK'dan açıklama: Silahlar ne zaman bırakılacak?

Abdullah Öcalan'ın Şubat ayında yaptığı çağrının ardından fesih kararı alan PKK, silah bırakma sürecinin önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre PKK'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, "bir grup gerilla savaşçısının dağlardan inerek barış ve demokratik siyaset için iyi niyet göstergesi olarak silahlarına veda edeceği" bildirildi.





AP haber ajansı, 10-12 Temmuz tarihleri arasında bir gün gerçekleşmesi beklenen silah bırakma töreninin Kuzey Irak'taki Süleymaniye kentinde yapılacağını aktardı.





PKK sözcülerinden Zagros Hiwa, "savaşçıların silahlarını sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların gözetimi altında imha edeceğini" belirterek "Törene kaç savaşçının katılacağı henüz netlik kazanmadı, ancak 20 ile 30 arasında olabilir" dedi.





"Anayasal, hukukî ve siyasî adım" talebi

Sözcü, PKK'nın silahsızlanma yönünde başka adımlar atması için "Öcalan'a yönelik tecrit rejimine son verilmesi ve silahlı mücadele stratejisini terk eden gerillanın Türkiye'deki demokratik siyasete yeniden entegre edilmesini sağlayacak anayasal, hukukî ve siyasî adımların atılması gerektiğini" kaydetti.





AP'ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilisi ise söz konusu silah bırakma töreniyle ilgili "Türklere güven vermek üzere bazı hafif silahların sembolik olarak imha edilmesi üzerinde anlaşmaya varıldığını" belirtti.