Samanyolu Haber /Gündem / PKK'dan açıklama: Silahlar ne zaman bırakılacak? /04 Temmuz 2025 10:42

PKK'dan açıklama: Silahlar ne zaman bırakılacak?

PKK'dan yapılan açıklamada 20-30 kişilik bir grubun 10-12 Temmuz arası bir gün, Kuzey Irak'taki Süleymaniye kentinde sembolik silah bırakma töreni gerçekleştireceği bildirildi.

SHABER3.COM

Abdullah Öcalan'ın Şubat ayında yaptığı çağrının ardından fesih kararı alan PKK, silah bırakma sürecinin önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre PKK'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, "bir grup gerilla savaşçısının dağlardan inerek barış ve demokratik siyaset için iyi niyet göstergesi olarak silahlarına veda edeceği" bildirildi.

AP haber ajansı, 10-12 Temmuz tarihleri arasında bir gün gerçekleşmesi beklenen silah bırakma töreninin Kuzey Irak'taki Süleymaniye kentinde yapılacağını aktardı.

PKK sözcülerinden Zagros Hiwa, "savaşçıların silahlarını sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların gözetimi altında imha edeceğini" belirterek "Törene kaç savaşçının katılacağı henüz netlik kazanmadı, ancak 20 ile 30 arasında olabilir" dedi.

"Anayasal, hukukî ve siyasî adım" talebi
Sözcü, PKK'nın silahsızlanma yönünde başka adımlar atması için "Öcalan'a yönelik tecrit rejimine son verilmesi ve silahlı mücadele stratejisini terk eden gerillanın Türkiye'deki demokratik siyasete yeniden entegre edilmesini sağlayacak anayasal, hukukî ve siyasî adımların atılması gerektiğini" kaydetti.

AP'ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilisi ise söz konusu silah bırakma töreniyle ilgili "Türklere güven vermek üzere bazı hafif silahların sembolik olarak imha edilmesi üzerinde anlaşmaya varıldığını" belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber PKK'dan açıklama: Silahlar ne zaman bırakılacak? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:29