PKK'dan flaş açıklama: Muhatap Öcalan!

PKK'nın çatı örgütlenmesi KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, AKP ve MHP'nin açıklamalarıyla gündeme gelen "yeni çözüm süreci" ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın süreçteki rolüne dair açıklamada bulundu.





DW Türkçe'de yer alan habere göre "Öcalan hareketimizin ve halkımızın iradesi ve Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabı ve müzakerecisidir" denilen KCK açıklamasında, süreçte Abdullah Öcalan'ın karar verici olacağı vurgulandı.





Mart 2020'den beri ilk kez geçen Çarşamba günü ziyaretçi kabul etmesine izin verilen Öcalan, milletvekili yeğeni Ömer Öcalan aracılığıyla "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajını göndermişti.





KCK açıklamasında, "Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle Önder Apo'nun geliştireceği süreci esas alacaktır. Bu konuda herhangi bir farklı yaklaşım ve duruş söz konusu değildir" ifadeleri yer aldı.





İmralı Cezaevi'nde Öcalan'ın ailesi ile görüştürülmesini "gerçekleşen olumlu buluyoruz" denilen açıklamada süreçte ilerleme sağlanabilmesi için "Önder Apo'nun sağlık, güvenlik ve çalışma koşullarının oluşturulması gerektiği" kaydedildi. Mesajın devamında, "Bu koşullar sağlanmadan, Önder Apo'yla hızlı diyalog ve iletişim koşulları oluşturulmadan Önder Apo'dan rol oynamasını beklemek gerçekçi olmadığı gibi, iyi niyetle de değerlendirilemez" görüşü dile getirildi.





Ankara'da beş kişinin yaşamını yitirdiği TUSAŞ saldırısına da değinilen açıklamada, "Ankara'da gerçekleşen eylemin hareketimiz tarafından yapıldığı belirtiliyor. Eğer bu eylem bizim güçlerimiz tarafından yapılmışsa HPG (PKK'nin askeri kanadı) gerekli açıklamayı yapacaktır" denildi.





TUSAŞ saldırısının "yeni çözüm süreci" ile ilgili olmadığı vurgulanan ancak gerekçesine veya PKK'nın rolüne dair herhangi bir detay verilmeyen metinde Türkiye'nin saldırıya yanıt olarak Suriye ve Irak'a düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterildi, sivil tesislerin hedef alındığı iddia edildi.