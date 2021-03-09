"PKK'lı" deyip ihraç ettiler, Hizmet Hareketi'nden deyip işe iadeyi reddettiler

Diyarbakır Belediyesindeki işinden KHK ile ihraç edilen Hasan Kaya'nın yaşadıkları Türkiye'deki hukuk düzenini de adeta resmetti. PKK ile irtibatlı olduğu gerekçesi ile ihraç edilen Hasan Kaya suçlamalardan beraat etti. Ancak işe görüş talebi, Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğu ileri sürülerek reddedildi.

Hasan Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü Vekilliği görevinden 14 Temmuz 2017’de Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) “PKK ile irtibatlı ve iltisaklı” olduğu ilerisi sürülerek ihraç edildi. İhracından sonra işe dönüş talebiyle başvurduğu Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (OHAL Komisyonu) tarafından içeriği açıklanmayan “Diyarbakır Valiliği’nin 3 Ocak 2017 sayılı 1 No’lu Genel Kurul Kararına” dayandırılarak talebi reddedilen Kaya, İdare Mahkemesi’ne başvurdu.





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Ankara 20. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, Kaya hakkında “PKK üyesi olmak” iddiasıyla açılan ve beraatle sonuçlanan davaya işaret edildi. Ancak, alınan beraat kararına rağmen mahkeme, bu durumun hükme esas alınabileceği yönünde değerlendirme yaptı.





PKK irtibat ve iltisakı üzerine yürütülen davada, mahkeme hükmünü Hizmet Hareketi üzerine kurdu. OHAL Komisyonu’nun Kaya hakkında açılan ve beraatla sonuçlanan davaya atıfta bulunan mahkeme, “Bu durumda, davacının durumunun değerlendirilmesinde hükme esas alınabilecek nitelikte görülüp yukarıda aktarılan Komisyon tespiti dikkate alındığında, davacının F.TÖ/PDY terör örgütü ile en az irtibat derecesinde bağının olduğu sonucuna varıldığından davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Komisyon kararında hukuka aykırılık görülmemiştir” ifadelerini kullandı.







‘KES-KOPYALA-YAPIŞTIR’





Mahkemenin kararını değerlendiren Kaya, “Yüz binlerce insanın hayatını ilgilendiren ihraçlara karşı o kadar özensiz davranıyorlar ki hakkımda kurulan kararla bu açıkça görülebilir. Bu kararın başka dosyadan verilen bir kararın kes-kopyala-yapıştır yapılarak dosyama konulmuş diye düşünüyorum" diye konuştu.