PKK'lılar için yeni düzenleme iddiası: Af mı, ceza indirimi mi? /24 Eylül 2025 13:30

PKK'lılar için yeni düzenleme iddiası: Af mı, ceza indirimi mi?

PKK’lılara af değil, ceza indirimi gündemde. Silaha bulaşmamış örgüt üyelerinin ceza almaması, silahlı eylemlere katılanlara ise indirim ve denetimli serbestlik uygulanması konuşuluyor. Adi suçlar için de infaz indirimi formülleri gündeme gelebilir.

SHABER3.COM

PKK'nın silah bırakma sürecinin ardından nasıl bir yol izleneceği merak ediliyordu. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 ekranlarında yaptığı değerlendirmede, PKK’lılara af değil ceza indiriminin gündeme gelebileceğini söyledi.

Yandaş gazeteci Burhan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, silaha bulaşmamış örgüt üyeleri için Türk Ceza Kanunu’nun 221. maddesinin ikinci fıkrasında bir değişiklik yapılması ihtimali bulunuyor. Bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde, eylemlere katılmamış kişilerin ceza almamaları sağlanabilecek.

KRİTİK NOKTA SİLAH BIRAKMA
Burhan, düzenlemenin kritik noktasının örgütün silah bırakması olduğunu vurguladı ve bu durumun güvenlik güçleri tarafından tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.

AF YOK, CEZA İNDİRİMİ VAR
Silahlanmış ve eylemlere katılmış örgüt üyeleri için de farklı bir formül üzerinde durulduğunu söyleyen Burhan, bu kişilere af değil, ceza indirimi ve denetimli serbestlik uygulanabileceğini aktardı. Burhan, “Bu bir af değil, ceza indirimi” ifadesiyle olası düzenlemenin sınırlarını çizdi. Öte yandan Burhan, yalnızca terör suçlarının değil, adi suçlarla ilgili de bir infaz indiriminin gündemde olabileceğini iddia etti. Böylece düzenlemenin geniş bir kesimi kapsayabileceği yorumları yapıldı.


MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı konuşma sonrası PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütü feshetme çağrısının ardından örgüt, 12 Mayıs 2025 tarihinde örgütü feshetme ve silahlı mücadeleye son verme kararı aldığını açıklamıştı. 11 Temmuz tarihinde ise 30 PKK'lı, sembolik olarak silah bırakmıştı. Silahlar dev bir kazanda toplanarak yakılmıştı. Silah bırakmanın kademeli olarak devam edeceği ve birkaç ay içinde tamamlanacağı belirtilmişti.

Daha sonra Meclis'te Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. Komisyon çalışmaları devam ediyor. İlk yasal düzenlemeler ise yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim'den sonra Meclis gündemine gelecek.
