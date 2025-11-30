PKK'lılar siyasete girmek istiyor: Süreçte ‘Yasal güvence’ çıkışı!

AKP, MHP ve DEM Parti’den birer milletvekilinden oluşan bir heyet İmralı’da Abdullah Öcalan’la görüştü. Görüşmenin detaylarını aktaran DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit; Öcalan'ın “devletin demokratik inşasına”, “hukuksal olarak bir düzenleme gereksinimine” ve “siyasi mutabakata” vurgu yaptığını aktardı. Bu açıklamalarından ardından 11 Temmuz’daki “sembolik silah bırakma” gösteriminin başındaki KCK’nin eş başkanlarından “Bese Hozat” kod adlı Hülya Oran örgütün medya yapılanmalarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Oran; “özgürlük yasaları” ve “demokratik entegrasyon yasalarının” çıkarılarak, PKK’lıların Türkiye’de demokratik siyasette mücadele etmelerinin sağlanmasını talep etti. Bunların yanı sıra Öcalan’ın görüşmede Türk ve Kürtlerin İslami kardeşlik kökenine sahip olduğunu vurgulayıp, milli ve manevi değerlere ve iddia ettiği mirası temel alan yeni bir anayasaya gereksinim duyulduğunu gündeme getirdiği öğrenildi.





‘YASAL REFORM OLMAZSA TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ KARANLIKTIR’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’nin bekası” söylemine atıf yapan Oran; “Türkiye üzerinde çok ciddi bir tehlike var. Kürtlerin varlığını ve kimliğini tanımazsa, yasal anlamda çok köklü reformlara gitmezse Türkiye’nin geleceği çok karanlıktır. Onu açık belirtelim. Türkiye varlığını ancak Kürt-Türk birliğini demokratik temelde; ama hukuki eşitlik temelinde sağlayarak koruyabilir” savunusunda bulundu. İmralı’daki görüşmenin gerçekleşmesiyle sürecin 2. evreye geçtiğini iddia eden Oran, “Bu ikinci evre, yasal düzenlemeler evresidir. Özgürlük, demokratik entegrasyon yasalarının çıkması gerekiyor. Bu insanlar özgürlük yasaları istiyor. Bu örgütün en tepesindeki yöneticisinden en yeni katılan savaşçısına (terörist) kadar özgürlük yasası çıkacak. Bu insanlar gidecek, demokratik siyaset, demokratik toplum çalışması yapacak” dedi.



