Samanyolu Haber /Gündem / PKK'lılar siyasete girmek istiyor: Süreçte ‘Yasal güvence’ çıkışı! /30 Kasım 2025 12:01

PKK'lılar siyasete girmek istiyor: Süreçte ‘Yasal güvence’ çıkışı!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı ziyareti sonrası KCK'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Öcalan’ın “hukuksal düzenleme” ve “demokratik inşa” vurgusu yaptığı aktarılırken, KCK yönetimi PKK’lıların Türkiye’de siyaset yapabilmesi için “özgürlük ve entegrasyon yasaları” talep etti.

SHABER3.COM

AKP, MHP ve DEM Parti’den birer milletvekilinden oluşan bir heyet İmralı’da Abdullah Öcalan’la görüştü. Görüşmenin detaylarını aktaran DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit; Öcalan'ın “devletin demokratik inşasına”, “hukuksal olarak bir düzenleme gereksinimine” ve “siyasi mutabakata” vurgu yaptığını aktardı. Bu açıklamalarından ardından 11 Temmuz’daki “sembolik silah bırakma” gösteriminin başındaki KCK’nin eş başkanlarından “Bese Hozat” kod adlı Hülya Oran örgütün medya yapılanmalarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Oran; “özgürlük yasaları” ve “demokratik entegrasyon yasalarının” çıkarılarak, PKK’lıların Türkiye’de demokratik siyasette mücadele etmelerinin sağlanmasını talep etti. Bunların yanı sıra Öcalan’ın görüşmede Türk ve Kürtlerin İslami kardeşlik kökenine sahip olduğunu vurgulayıp, milli ve manevi değerlere ve iddia ettiği mirası temel alan yeni bir anayasaya gereksinim duyulduğunu gündeme getirdiği öğrenildi.

‘YASAL REFORM OLMAZSA TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ KARANLIKTIR’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Türkiye’nin bekası” söylemine atıf yapan Oran; “Türkiye üzerinde çok ciddi bir tehlike var. Kürtlerin varlığını ve kimliğini tanımazsa, yasal anlamda çok köklü reformlara gitmezse Türkiye’nin geleceği çok karanlıktır. Onu açık belirtelim. Türkiye varlığını ancak Kürt-Türk birliğini demokratik temelde; ama hukuki eşitlik temelinde sağlayarak koruyabilir” savunusunda bulundu. İmralı’daki görüşmenin gerçekleşmesiyle sürecin 2. evreye geçtiğini iddia eden Oran, “Bu ikinci evre, yasal düzenlemeler evresidir. Özgürlük, demokratik entegrasyon yasalarının çıkması gerekiyor. Bu insanlar özgürlük yasaları istiyor. Bu örgütün en tepesindeki yöneticisinden en yeni katılan savaşçısına (terörist) kadar özgürlük yasası çıkacak. Bu insanlar gidecek, demokratik siyaset, demokratik toplum çalışması yapacak” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber PKK'lılar siyasete girmek istiyor: Süreçte ‘Yasal güvence’... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:33