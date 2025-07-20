PKK'lılara 'eve dönüş yasası' mı geliyor?

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Meclis kürsüsünden yaptığı çağrıyla başlayan yeni süreçte komisyon aşamasına geçildi.





İktidarın, "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreçte kendini feshettiğini açıklayan PKK'nın Türk hukuk sistemindeki karşılığı, üyelerinin durumu ve toplumsal entegrasyon için yol haritası oluşturacak.





EVE DÖNÜŞ YASASI MI GELİYOR?

Yandaş Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; silah bırakan PKK üyelerinin hukuki durumu konusunda bir ‘eve dönüş’ yasası çıkarılabileceği kaydedildi.





4 KATEGORİ BELİRLENDİ

Bu konuda 4 ayrı kategoride değerlendirme yapılabileceği belirtilirken; Suça karışan ve suça karışmamış PKK üyelerinin hukuki durumu, örgüt yöneticileri ve emri verenlerle ilgili ayrı başlıklar açılacak.





TOPLUMSAL ENTEGRASYON

Meclis’teki komisyonun çerçevesini ‘Kendini fesheden örgütlere ilişkin hukuki süreçlerin’ ne olacağı yönündeki çalışmalar oluşturacak. Komisyon ayrıca Türkiye’ye dönecek olan terör örgütü üyelerinin toplumsal entegrasyonunun nasıl sağlanacağı üzerinde çalışma yapacak.





CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARIN DURUMU

Öte yandan şu anda cezaevlerinde bulunan ve 359’u tutuklu, 512’si hükümlü, 3 bin 811’i hükümlü olmak üzere 4 bin 600 civarında PKK’lı bulunuyor. AKP kaynakları, af anlamına gelecek bir düzenlemenin şu anda düşünülmediğini dile getiriyor.



