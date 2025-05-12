PKK'nın fesih açıklamasına Saray'dan ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te başlattığı İmralı Süreci, PKK'nın silah bırakma kararını getirdi. PKK, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" açıklaması yaptı.





PKK bugün (12 Mayıs) feshi kararı aldığını duyurdu. İmralı Süreci ile ilgili kamuoyuna uzun süredir dikkat çeken açıklamalar yapan Mehmet Uçum, feshi kararının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı.





Mehmet Uçum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türklük tanımının altını çizip, "Türkiye halkının tüm unsurlarıyla beraber Türkler ve Kürtler emperyalizme karşı verilen varoluş mücadelesinde Kurtuluş savaşını kazanarak ve Türkiye Cumhuriyetini kurarak ebediyete kadar kendi kaderlerini birlikte tayin ettiler." dedi.





"Terörsüz Türkiye hayata geçiyor!" başlıklı paylaşımında Uçum, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerin de Milli Devleti’dir.Türkiye Yüzyılı; Türk ve Kürt yüzyılıdır." dedi.







