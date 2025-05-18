Samanyolu Haber /Gündem / PKK'nın 'fesih' kararı sonrası ilk: DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret! /18 Mayıs 2025 13:34

PKK'nın 'fesih' kararı sonrası ilk: DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret!

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK'nin "fesih" kararı sonrası Abdullah Öcalan ile ilk kez görüşecek. DEM Partili Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol, İmralı Adası'na gitti.

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DEM Parti, PKK'nn fesih kararından sonra ilk defa İmralı'yı ziyaret ediyor. Heyette Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol bulunuyor.

İMRALI'YA 5. ZİYARET
DEM Parti heyeti İmralı Adası'na 5'inci ziyaretini gerçekleştirdi.

DEM Parti kaynaklarının aktardığına göre DEM Parti İmralı Üyesi Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek üzere bugün (18 Mayıs Pazar) İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bu ziyaret PKK'nin fesih kararından sonraki ilk görüşme olma özelliğini taşıyor.

Heyet son olarak 21 Nisan'da İmralı Adası'nı ziyaret etmişti.

HEYET İLE ÖCALAN'IN GÖRÜŞMELERİ
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak 2025'te gerçekleşmişti. Görüşme yaklaşık 4 saat sürmüştü.

Üçüncü görüşme ise 7 kişilik heyet ile yapılmıştı.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol heyette yer almıştı.


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