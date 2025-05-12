PKK'nın fesih kararını dünya basını nasıl gördü?

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını duyuran PKK, örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini açıkladı.



Haber, Türkiye basınının yanı sıra dünya basınında da kendisine geniş yer buldu.



Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), PKK'nın kendini feshetme kararını "son dakika" gelişmesi olarak duyurdu.



Fransa'da yayın yapan Le Monde gazetesi ise fesih kararı haberine anasayfada yer verdi.



Haberde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyarak silah bırakma kararı verildiği belirtildi.



France 24 ise gelişmeyi “tarihi bir karar” olarak tanımladı:



Haberde “PKK, örgütsel yapısını feshetme ve silahlı mücadeleyi sona erdirme kararı aldı. Bu karar, örgütün kuzey Irak’ta yaptığı kongre sonrası açıklandı. Örgüt, Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla bu adımı attığını ve Öcalan’ın süreci yöneteceğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cumartesi günü yaptığı konuşmada, ülkeyi ‘terör belasından kurtarmakta kararlı’ olduklarını söyledi" ifadelerine yer verildi.



ABD'de yayın yapan New York Times ise "Kürt isyancı grup Türk devleti ile çatışmayı sonlandıracağını söyledi" başlığına yer verdi.



Reuters ise gelişmeyi "PKK bağlantılı ajans, Kürt PKK'nın dağıldığını ve Türkiye'deki isyana son verdiğini açıkladı" başlığıyla duyurdu.