Samanyolu Haber /Gündem / PKK'nın silah bırakacağı günün arefesinde iktidar ortaklarından sürpriz buluşma /10 Temmuz 2025 18:26

PKK'nın silah bırakacağı günün arefesinde iktidar ortaklarından sürpriz buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli Beştepe'de sürpriz şekilde bir araya geldi. Görüşmenin PKK'nın silah bırakma töreninden bir gün önce olması dikkat çekti.

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'Terörsüz Türkiye' sürecinde yarın çok önemli bir dönemeç dönülecek. Terör örgütü PKK, Süleymaniye'de düzenlenecek törenle, temsili olarak silah bırakacak.

Törenin hazırlıkları sürerken Ankara'da sürpriz bir zirve gerçekleşti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

PKK YARIN SİLAH BIRAKACAK

PKK’nın silah bırakma töreni için Diyarbakır’dan dört otobüsle Süleymaniye’ye giden DEM Parti heyeti ve gazeteciler, organizasyona katılmak üzere yola çıktı. Tören iki ayrı alanda, sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek. Gözler yarınki PKK'nın silah bırakma törenine dönmüşken Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesi dikkat çekti.
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