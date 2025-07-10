PKK'nın silah bırakacağı günün arefesinde iktidar ortaklarından sürpriz buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi.





Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.





'Terörsüz Türkiye' sürecinde yarın çok önemli bir dönemeç dönülecek. Terör örgütü PKK, Süleymaniye'de düzenlenecek törenle, temsili olarak silah bırakacak.Törenin hazırlıkları sürerken Ankara'da sürpriz bir zirve gerçekleşti.PKK’nın silah bırakma töreni için Diyarbakır’dan dört otobüsle Süleymaniye’ye giden DEM Parti heyeti ve gazeteciler, organizasyona katılmak üzere yola çıktı. Tören iki ayrı alanda, sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek. Gözler yarınki PKK'nın silah bırakma törenine dönmüşken Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesi dikkat çekti.