Samanyolu Haber /Gündem / 'Planlı sezaryen' yasaklandı! /20 Nisan 2025 11:18

'Planlı sezaryen' yasaklandı!

Sağlık Bakanlığı, özel tıp merkezlerinde tıbbi gerekçe olmadan planlı sezaryen doğumları kısıtladı. Yeni yönetmelikle sezaryen doğum için belirli kriterler aranırken, karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Sağlık Bakanlığı, sezaryen doğum oranlarının artışını kontrol altına almak ve normal doğumu teşvik etmek amacıyla özel sağlık kuruluşlarını kapsayan bir düzenlemeye imza attı.

13 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Gebe Okulları ile Doğuma Yönelik Hizmetlerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile birlikte, tıbbi zorunluluk bulunmayan planlı sezaryen doğumlara özel tıp merkezlerinde artık izin verilmeyecek. ?

BAZI KRİTERLER GETİRİLDİ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bu düzenleme kapsamında, doğum hizmeti sunmak isteyen özel tıp merkezlerinin belirli kriterleri karşılaması gerekecek. Örneğin, doğum ünitelerinin en az 16 metrekare büyüklüğünde olması, ameliyathaneye kolay erişilebilir bir konumda bulunması ve ana sirkülasyon alanlarından uzak bir yerde yer alması şart koşuluyor. Ayrıca, ameliyathanesi bulunmayan merkezlerde doğum ünitesi kurulmasına izin verilmeyecek.?

Yeni yönetmelik, doğumla ilgili tüm kayıtların elektronik ortamda tutulmasını ve merkezi bir bildirim sistemine entegre edilmesini öngörüyor.

Yayımlanan yönetmelikte öne çıkan maddeler şu şekilde sıralandı:

Planlı sezaryen yasağı: Artık tıbbi bir gerekçe gösterilmediği sürece, sezaryen doğumlar gerçekleştirilemeyecek.

Doğum ünitesi standartları: Doğum salonlarının minimum 16 metrekare büyüklüğünde olması, ameliyathaneye kolay ulaşılabilecek bir konumda ve ana sirkülasyon alanlarından uzak bir yerde bulunması şart koşuldu.

Dijital kayıt sistemi: Doğumla ilgili tüm kayıtlar elektronik ortamda tutulacak ve merkezi bir bildirim sistemine entegre edilecek.

Denetimlerin sıklaştırılması: Tıbbi uygulamaların bilimsel standartlara uygunluğu düzenli ve daha sıkı şekilde denetlenecek.

Cerrahi birim imkânı: Uzman doktor sayısının 10 ve üzerinde olduğu merkezlerde cerrahi müdahale birimi kurulmasına olanak tanınacak.
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