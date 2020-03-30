Samanyolu Haber /Gündem / Plastiğin üzerinde bir hafta dayanıyor /30 Mart 2020 09:37

Plastiğin üzerinde bir hafta dayanıyor

Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanları koronavirüsün 4 derecelik ısıda uzun süre aktif kalmayı sürdürdüğünü belirledi.

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Medrxiv sitesinde yayınlanan verilere göre araştırmacıların çıkardığı sonuçlar, koronavirüsün 4 derecelik sıcaklıkta uzun süre stabil kaldığını, dezenfeksiyon yapılmaması durumundaysa etkisinin ancak 14 gün sonra düşmeye başladığını ortaya koydu.

Bunun yanı sıra SARS-CoV-2’nin yüksek ısılara dayanamadığı ve 70 derece sıcaklıkta 5 dakika içinde etkisini yitirdiği kaydedildi.

Virüsün çeşitli nesnelerin yüzeyinde ne kadar kalabildiğini de araştıran bilimciler, SARS-CoV-2’nin kağıt üzerinde en fazla 3 saat kalabildiğini, giysiler ve işlenmiş ahşap üzerinde 2 güne kadar, cam yüzeyde 4 güne kadar, plastik yüzeylerde ise 1 haftaya kadar dayanabildiğini saptadı.

Koronavirüsün tıbbi maskelerin dış yüzeyinde 7 güne kadar kalabileceğini belirleyen uzmanlar, maskelerin titiz bir şekilde dezenfekte edilmesi çağrısında bulundu
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