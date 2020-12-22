Samanyolu Haber /Gündem / PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu /22 Aralık 2020 18:48

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir süpermarkete iki kadının PlayStation 5 kavgası mağazadaki diğer müşteriler tarafından telefonla görüntülendi. Yumruk ve tekmelerin kullanıldığı kavganın sonunda, iki kadın da istedikleri ürünü satın alamadan mağazadan ayrıldı.

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

Kuzey Karolina’nın en büyük şehri Charlotte’taki Walmart alışveriş merkezinde müşterilerin kamerasına, PlayStation 5 satın almak için uzun süre kuyrukta bekleyen iki kadın arasında yaşanan kavga yansıdı.

13 Aralık’ta çekilen videoya göre, başta sözlü ilerleyen tartışma, sinirlerin gerilmesi ile yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri başına aldığı darbeler nedeniyle bilincini yitirdi. Bunun üzerine mağazadaki diğer müşteriler ayakta olan kadını olay yerinden uzaklaştırdı.

Olayın neticesinde ise iki kadın da çok istedikleri Playstation 5’i alamadan mağazadan ayrılmak zorunda kaldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada... Sonraki Haber >>

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Freni patlayınca arabayı ezdi

Freni patlayınca arabayı ezdi

Leyla Güven gözaltına alındı

Leyla Güven gözaltına alındı

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:57:47