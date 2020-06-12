Samanyolu Haber /Teknoloji / Playstation 5 tanıtıldı /12 Haziran 2020 10:51

Playstation 5 tanıtıldı

Japon devi Sony, internet üzerinden gerçekleştirilen lansman ile yeni PlayStation 5’i tanıttı.

SHABER3.COM

Oyun tutkunları tarafından sabırsızlıkla beklenen PlayStation 5'in en göze çarpan özelliği 8 çekirdekli 3.5 GHz hızı destekleyen AMD Zen 2 işlemcisi kullanılması oldu.

Euronews'te yer alan habere göre lansmanda dikkat çeken oyunlar arasında PlayStation 4'ün en çok satan oyunlarından Horizon Zero Dawn, Spiderman ile Horizon'un yeni versiyonlarının yanı sıra Ratchet & Clank, Hitman, Resident Evil, NBA 2K21 ve Grand Turismo 7 de yer aldı.

PS 5 iki farklı versiyonla satışa çıkıyor. PlayStation 5 Digital Edition ve PlayStation 5. Fiyatının diğerine oranla daha düşük olması beklenen Digital Edition modelinde sürücü yer almıyor. Oyunlar dijital olarak konsola indiriliyor. PS 5 modelinde ise Blu-ray sürücü var, aynı zamanda kamera ve kablosuz kulaklık da eklenmiş.

PS5'in yeni özelliği DualSense

PS 5'in en dikkat çeken özelliği ise oyunlara yeni his boyutu katmayı amaçlayan DualSense teknolojisi. ‘Haptic’ sensörler sayesinde oyundaki sahnelere göre titreşim seviyesi yükselen ve alçalan Dualsense'in tanıtımı geçtiğimiz nisan ayında yapılmıştı. Hareket sensörüne sahip oyun kumandası ayrıca ergonomik bir yapıya sahip.

Kasım ayında satışa çıkması beklenen konsolların fiyatının ise 500 dolardan başlayacağı söyleniyor.

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