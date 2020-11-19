Samanyolu Haber /Teknoloji / Playstation 5 Türkiye fiyatı 8 bin TL'den fazla /19 Kasım 2020 12:16

Playstation 5 Türkiye fiyatı 8 bin TL'den fazla

12 Kasım'da ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa çıkan PlayStation 5, bugün Türkiye'de 8 bin 299 liradan satışa sunuldu.

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Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından ilk olarak 1994 yılının sonlarında piyasaya sürülen PlayStation ailesinin son üyesi PlayStation 5 (PS5) bugün Türkiye'de satışa sunuldu.

PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesaja göre PS5 Türkiye'de 8 bin 299 TL fiyat etiketi ile satılacak.

Geçen haftalarda şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında PlayStation 5 Digital Edition 399.99 dolar/euro, PlayStation 5 ise 499.99 dolar/euro fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.

Sony, platformda yer alacak oyunları da şöyle açıklamıştı:

Grand Theft Auto 5 ("expanded and enhanced" - Rockstar) - 2021
Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) - Holiday 2020
Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) - TBA
Project Athena (Square Enix) - TBA
Stray (Annapurna Interactive) - 2021
Returnal (Housemarque) - TBA
Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital) - TBA
Little Devil Inside - TBA
NBA 2K21 (2K) - Fall 2020
BugSnax (Young Horses) - Holiday 2020
Destruction Allstars (Lucid) - TBA
Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) - TBA
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