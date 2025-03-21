Samanyolu Haber /Gündem / 'fgulen.com'dan önemli hizmet! /21 Mart 2025 18:12

'fgulen.com'dan önemli hizmet!

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin akademik mirasının paylaşıldığı fgulen.com sitesinin resmî İngilizce kanalı @GulenPodcast üzerinden yayınlanan “On Faith and Peace” (İnanç ve Barış Üzerine) adlı podcast serisi, her Perşembe günü ABD New York saatiyle sabah 07:30’da dinleyicilerle buluşuyor.

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Her hafta takipçileriyle buluşan bu podcast serisinde, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin inanç, eğitim, dinler arası diyalog, demokrasi, insan sevgisi ve barış konularına dair kaleme aldığı makalelerden veya sohbetlerinden seçilen bölümler yer alıyor. 

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE YAKINDA YAYGIN DİLLERDE 
Yayınlar şu an İngilizce olarak sunulsa da, yapay zeka desteğiyle çok yakında dünyanın yaygın dillerinde de dinlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor. 

HER PERŞEMBE NEWYORK SAATİYLE 07:30'DA
“On Faith and Peace” (İnanç ve Barış Üzerine) adlı podcast serisi, her Perşembe günü ABD New York saatiyle sabah 07:30’da dinleyicilerle buluşuyor.

Yayına Ulaşabileceğiniz Platformlar:




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