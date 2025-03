'fgulen.com'dan önemli hizmet!

Her hafta takipçileriyle buluşan bu podcast serisinde, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin inanç, eğitim, dinler arası diyalog, demokrasi, insan sevgisi ve barış konularına dair kaleme aldığı makalelerden veya sohbetlerinden seçilen bölümler yer alıyor.





YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE YAKINDA YAYGIN DİLLERDE

Yayınlar şu an İngilizce olarak sunulsa da, yapay zeka desteğiyle çok yakında dünyanın yaygın dillerinde de dinlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.





HER PERŞEMBE NEWYORK SAATİYLE 07:30'DA

“On Faith and Peace” (İnanç ve Barış Üzerine) adlı podcast serisi, her Perşembe günü ABD New York saatiyle sabah 07:30’da dinleyicilerle buluşuyor.





