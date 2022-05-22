Samanyolu Haber /Gündem / Pokemon çılgınlığı geri döndü, eski kartları milyonlarca liraya satılıyor /22 Mayıs 2022 15:19

Pokemon çılgınlığı geri döndü, eski kartları milyonlarca liraya satılıyor

Koleksiyonerlerin yeni gözdesi Pokemon kartları oldu. Bir Pikachu kartının nadir bulunan versiyonu 4 milyon sterline (yaklaşık 70 milyon lira) satılınca eski Pokemon kartlarının değeri de arttı.

SHABER3.COM

1996’da piyasaya sürüldüğünde dünya çapında yaklaşık 34.1 milyar Pokemon kartı satıldı. Popüler olduğu dönemde neredeyse her evde bulunan kartların bazıları bugün artık çok değerli.

Son olarak YouTuber Logan Paul geçen ay bir PSA Grade 10 Pikachu Illustrator kartı için 4 milyon sterlinin biraz altında ödeme yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre kartların her biri farklı bir karaktere sahip. Uzun zamandır unutulup bir kenara atılan kartlar, hem yüksek fiyatlı alıcılar hem de pandeminin etkisiyle oyunun yeniden popüler olması sayesinde, nadir ve sınırlı sayıda olan versiyonları yüzbinlerce veya milyonlarca liraya satılabiliyor.

Bir zamanlar oyun için vazgeçilmez olan bu kartlar şimdilerde hobiden çok bir yatırım gibi görünüyor. Hatta finans uzmanı olan Florence Codjoe, satın almak veya satmak isteyen herkesin fiyatları karşılaştırdıklarından emin olmalarını tavsiye ediyor: “Bazen doğru fiyata satıp satmadığınızı veya dolandırılıp dolandırılmadığınızı bilmek zor. Fazla ödeme yapmadığınızı kontrol etmek için geçmişteki satılan fiyatları karşılaştırmak yardımcı olabilir.”
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